Cúcuta (Colombia), 29 de Junio (EFE).- El grupo de 59 ciudadanos colombianos que fueron liberados este sábado luego de permanecer casi tres años presos en Venezuela, donde fueron acusados de conformar un grupo paramilitar, llegó a la ciudad fronteriza de Cúcuta, según pudo constatar Efe. Cerca de las 14.00 hora local (19.00 GMT), los 59 deportados atravesaron el puente Simón Bolívar que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira y fueron recibidos por funcionarios de Migración Colombia.

El grupo conformado por 58 hombres y una mujer, se encontraba apresado en Caracas hasta que el Gobierno de Nicolás Maduro decidió dejarlos en libertad este sábado y los deportó a Colombia. El Gobierno de Maduro acusaba a estos ciudadanos colombianos de conformar una célula de paramilitares que supuestamente iba a perpetrar acciones terroristas en agosto de 2016.

El director de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, destacó en una conversación telefónica con Efe este mismo sábado que las liberaciones ocurrieron solo días después de que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, visitara el país y se reuniera con diversos sectores, entre ellos los familiares de los considerados “presos políticos”.

También dijo que los liberados eran “simples colombianos”, algunos de los cuales hacían vida en Venezuela desde hace 30 años y que fueron detenidos para “construir una narrativa” de agresión internacional contra la Administración de Maduro.

Los colombianos fueron detenidos en Caracas en agosto de 2016 antes de la llamada “toma de Caracas”, una manifestación opositora que reclamaba el fin de la aguda crisis que padece Venezuela desde hace más de un lustro. Maduro acusó entonces a los colombianos, cuyo número inicial de detenidos era de 92, de “mercenarios” y “paramilitares”, y de ser parte de un “campamento” instalado a solo 500 metros del palacio presidencial de Miraflores.

Un tribunal de Caracas ordenó en noviembre de 2017 que los colombianos fueran excarcelados, pero la medida no se cumplió y no se explicaron las razones. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó que esperan “más liberaciones”, si bien no detalló de quién ni cuándo. EFE