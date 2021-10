Los Bravos ¡Repiten otra victoria de película!

ATLANTA.- Eddie Rosario experimentó la emoción de una actuación de libro de cuentos cuando coronó una noche de cuatro hits con el sencillo que puso fin al juego que le dio a los Bravos una remontada de 5-4 sobre los Dodgers en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el domingo en la noche en Truist Park.

Rosario se convirtió en el primer jugador con más de cuatro hits y una dejada en el campo en un juego de postemporada desde David Ortiz en 2004.

Con un corredor en segunda y dos outs en la novena, los Dodgers llamaron al cerrador Kenley Jansen. Rosario lo saludó con sólido batazo por el medio al primer lanzamiento que rebotó en el guante del campo corto Corey Seager, quien estaba ubicado detrás de la segunda base. Dansby Swanson anotó de manera indiscutible.

“Me siento muy bien hoy, y cuando me siento bien, me vuelvo agresivo todo el tiempo”, dijo Rosario. “Sé que lo enfrenté ayer. Me dominó. Pero no quería intentar demasiado hoy. Ayer intenté conectar un jonrón y hoy intenté conseguir un hit”.

Los Bravos se unieron a los Marlins de 1997 (SDLN vs. Gigants), Astros ’81 (SDLN vs. Dodgers) y Orioles ’69 (SCLA vs. Mellizos) como los únicos equipos con una victoria en los dos primeros juegos de una serie de postemporada.

Los equipos que toman una ventaja de 2-0 en cualquier serie al mejor de siete han ganado esa serie 73 de 87 veces (84%). El regreso más reciente de un déficit de 2-0 involucró a estos mismos equipos el año pasado, con los Dodgers recuperándose de 2-0 y 3-1 para avanzar a la Serie Mundial.

«Es mejor que no te vayas temprano cuando este equipo está caído, porque terminarás perdiéndote la mejor parte del juego y escuchándola en tu radio cuando conduzcas a casa», dijo el mánager de los Bravos, Brian Snitker. «Estos tipos nunca se rinden».

Este no era un juego que los Bravos parecían destinados a ganar cuando el suave doble con dos outs de Chris Taylor ante Luke Jackson les dio a los Dodgers una ventaja de dos carreras en el séptimo. Pero cuando Los Ángeles recurrió al esperado abridor del Juego 4 Julio Urías en la octava entrada, los Bravos se aprovecharon con la parte superior de su alineación contra el zurdo.

Rosario arruinó el plan de los Dodgers con un sencillo de apertura y Freeman, quien se ponchó en sus primeras siete apariciones en el plato de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, produjo un elevado al jardín izquierdo que movió a Rosario a segunda con un agresivo corrido de bases.

Ozzie Albies, quien gustosamente se volteó hacia el lado derecho del plato para enfrentar a Urías, conectó sencillo para empujar a Rosario, quien necesitó un deslizamiento impresionante para vencer el tiro y evitar la etiqueta del receptor Will Smith. Austin Riley, el héroe del Juego 1, produjo un doble que empató el juego.

Antes del octavo, las únicas carreras de los Bravos habían llegado a través del jonrón de dos carreras de 454 pies de Pederson ante Max Scherzer en el cuarto.

«Creo que cuando todos estamos tirando de la misma cuerda, suceden cosas especiales», dijo el jardinero de los Bravos, Joc Pederson.