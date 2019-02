SALAMANCA, GUANAJUATO.- La narcomanta que supuestamente dejó el Cártel Santa Rosa de Lima advierte que de continuar con los operativos contra el robo de combustible, la población será la que pague las consecuencias.

Una narcomanta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador fue hallada este jueves en Salamanca, Guanajuato, informó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

El mensaje firmado por el Cártel Santa Rosa de Lima amenaza al mandatario federal por la lucha que ha emprendido contra el robo de combustible en el país y asegura que de no sacar a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina y a la Policía Federal de “su refinería”, “gente inocente morirá”.

Ramírez Cuevas puntualizó que esta acción es “un asunto que tiene que ver con los operativos y con el alcance al combate al robo de combustibles y también de la disputa que hay entre los diferentes carteles”.

De acuerdo con información difundida en el noticiario de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el mensaje estaba firmado por un sujeto que se identifica como “El Señor Marro”, supuesto integrante del Cártel Santa Rosa de Lima.

“Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El señor marro”.

Previo a terminar la conferencia matutina, López Obrador aseguró que era falsa la amenaza de bomba que se encontraba dentro de una camioneta localizada a un kilómetro de la Refinería de Salamanca.

Apenas este miércoles, el titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, informó que la dependencia a su cargo había realizado un operativo en un predio de Guanajuato denominado “El Hoyo”, en el poblado de San Salvador Torrecillas, luego de que recibieron la información de que el Cártel de Santa Rosa de Lima estaba convocando a sus “agremiados” para la distribución de hidrocarburo.

En el lugar decomisaron 11 pipas, 14 camiones Torton con cajas para combustible, 2 cajas de camión sin tracto, un tractocamión sin caja, 8 vehículos con pipas de combustible abastecidas y una pipa con agua