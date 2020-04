Luis Abinader reúne en colegio médico con su directiva

- Publicidad -

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y los directivos del Colegio Médico Dominicano coincidieron hoy en que hasta el día de hoy las autoridades no están aplicando un verdadero plan para detener el contagio del Coronavirus y se tienda a ir devolviendo la normalidad al país.

Condenaron que las autoridades del gobierno, y en particular el ministerio de Salud Pública no haya puesto atención a los reclamos para que adopte las medidas que se le han estado sugiriendo y que están funcionando bien en otros países.

Abinader agradeció a los profesionales de la salud que lo recibieran en su local, como para de la intensa labor que viene realizando para escuchar a las directivos de las asociaciones médicas, conocer sus sugerencias y dar el apoyo que pueda a los esfuerzos que hace el país para superar la epidemia en el más breve plazo.

En ese propósito ha donado medicamentos, pruebas de detección de contagio, equipos de protección, ha puesto a disposición de las autoridades varios hospitales temporales, de los cuales ya entregó el primero, está donando ambulancias y alimentos a necesitados y se mantiene receptivo y listo para apoyar en lo que pueda.

“No hay cuarentena ni aislamiento efectivo, lo que hay es un toque de queda que muchos no están respetando, los policías y militares están haciendo un gran esfuerzo, pero esto no es un problema policial, es de urgencia sanitaria bien coordinada y efectiva”, coincidieron el líder médico y el candidato presidencial.

Suero dijo que al no atender a las medidas efectivas que se le han estado sugiriendo con suficiente tiempo, las autoridades parecen estar en otra cosa y no en multiplicar las pruebas de detección del contagio, aumentar el número de camas y hacer el aislamiento ciudadanos que se requiere.

Abinader, de su parte, condenó que además de las deficiencias mostradas por las autoridades ahora se le agrega la incoherencia y la dispersión pues ahora resulta que mientras el ministro de Salud puede extender el toque de queda el de la Presidencia informa a la prensa que no.

Abinader escuchó detenidamente a diferentes especialistas médicos, Abinader Suero concluyeron en que las autoridades lucen incapaces, dispersas e incoherentes frente a la epidemia y que no deben dilatar más la urgencia de articular un plan de emergencia que una a todo el país para dar grandes soluciones al malestar y los trastornos que ocasiona la epidemia.

Suero dijo que al Colegio no se le ha integrado a ninguna de las comisiones de trabajo de Salud, que sólo reciben maltratos de las autoridades, que al personal médico no se les entregan equipos de protección para su trabajo y que no se hace caso a sus sugerencias, poniendo de ejemplo sus solicitudes para que se abra y ponga en servicio parte del hospital Luis Eduardo Aybar.

Durante la reunión expusieron además de Suero, Justo Nicasio, Clemente Terrero, Sarah de la Cruz, Ivelise Acosta, César Jiménez y Yocasta Lara, directivos del Colegio