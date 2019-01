CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro afirma durante una alocución en el Tribunal Supremo de Justicia que “jamás renunciará” y reitera la denuncia de que está en marcha un golpe de Estado.

Tras criticar la acción que tomó la víspera el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de declararse como presidente encargado, Maduro dijo que eso queda “en manos del poder judicial”.

“Que se haga justicia en Venezuela, justicia para que haya paz“, agregó.

El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, consideró como un resultado a sus acciones el anuncio del secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre la entrega de 20 millones de dólares para la ayuda humanitaria en Venezuela. “íEl mundo entero nos respalda!”, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos ha pedido oficialmente una reunión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU el sábado “para discutir la crisis en desarrollo en Venezuela”. El embajador sudafricano a la ONU, Jerry Matjila, había dicho previamente que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo había pedido analizar la situación venezolana en el Consejo de Seguridad el sábado, pero a puertas cerradas, no en sesión abierta. La misión estadounidense a la ONU tuiteó el jueves que pidió la reunión.

El presidente estadounidense Donald Trump reconoció el miércoles al titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, y el presidente Nicolás Maduro dio plazo de 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que abandonen el país. Pompeo dijo a los diplomáticos que permanezcan en el país porque Washington no reconoce a Maduro. Venezuela no figura en la agenda del Consejo de Seguridad, y Estados Unidos necesita el apoyo de al menos nueve de los 15 miembros para realizar una reunión. Fuentes diplomáticas dijeron que el consejo aún no ha discutido el pedido de Washington. El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que en su opinión no se requería una reunión.

El presidente ruso Vladimir Putin ha ofrecido su apoyo al acosado mandatario venezolano Nicolás Maduro. El Kremlin dijo que Putin, en una llamada telefónica, “expresó apoyo al gobierno legítimo de Venezuela en medio de la aguda crisis política provocada desde el exterior”. Destacó que la “injerencia extranjera destructiva pisotea las normas fundamentales del derecho internacional”. Putin exhortó a “superar las diferencias en la sociedad venezolana mediante el diálogo pacífico”, según el comunicado del Kremlin. Añadió que los dos mandatarios destacaron su intención de “continuar la cooperación ruso-venezolana en varias esferas”. Rusia ha sido un patrocinador y aliado crucial de Venezuela.