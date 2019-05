Miami, (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le dijo al periodista mexicano Jorge Ramos, del canal hispano Univision, que se iba a “tragar con Coca-Cola” su “provocación”, cuando éste le presentó una lista de presos políticos durante una entrevista que acabó abruptamente el pasado febrero.

Gracias a una filtración Univision obtuvo el vídeo de aquella entrevista, que les fue requisado a Ramos y su equipo, los cuales fueron retenidos y después expulsados del país, y este jueves divulgará un fragmento y el domingo la grabación íntegra. En total son 17 minutos en los que la tensión está presente de comienzo a fin, según dice la web del canal.

“Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, dijo Maduro cuando el periodista le entregó una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que las organizaciones no gubernamentales contabilizan en Venezuela. El tono de la conversación incomodó a Maduro desde la primera pregunta- “Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador”, le dijo Ramos.

Maduro contestó a la pregunta agitando una copia en miniatura de la Constitución venezolana- “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo- Nicolás Maduro Moros”. “Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”, señala, de acuerdo con la información que brinda Univision.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de febrero pasado, cuando el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ya se había proclamado presidente interino invocando un artículo de la constitución. Más de medio centenar de Gobiernos, además de organismos e instituciones, reconocen a Guaidó como presidente, incluido el de Estados Unidos, que propicia con sanciones y otras medidas una salida de Maduro del poder.

Ramos estuvo retenido junto a su equipo más de dos horas en el palacio presidencial en Venezuela, después de que el mandatario se levantase abruptamente de la entrevista a los 17 minutos de iniciada. En unas declaraciones a los medios cuando sucedieron los hechos Ramos dijo que lo que pasó muestra la “naturaleza dictatorial” de Nicolás Maduro y le pidió que emitiera la entrevista que le “robó”. “Si esto nos lo hacen a nosotros imagínate lo que le harán a los periodistas y a los ciudadanos venezolanos”, subrayó Ramos. EFE