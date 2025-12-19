Mantequilla herido tras incidente en carretera Monte Plata-El Cacique

Monte Plata, RD.– Wilkin García Peguero, mejor conocido como “Mantequilla”, fue llevado de emergencia este viernes al Hospital Provincial de Monte Plata tras resultar herido durante un incidente registrado en la carretera Monte Plata–El Cacique.

De acuerdo con informaciones extraoficiales, García Peguero se desplazaba en un vehículo cuando presuntamente fue perseguido por varias personas que viajaban en una yipeta blanca.

Accidente de tránsito

Con esos individuos, según versiones, mantendría conflictos que ya habían sido mencionados públicamente.

En medio de la persecución se produjo un accidente de tránsito y, posteriormente, los ocupantes del otro vehículo lograron alcanzarlo, provocándose el altercado que terminó con “Mantequilla” herido.

Reporte médico

El reporte médico preliminar indica que presenta una herida en la parte frontal izquierda de la cabeza, que requirió cinco puntos de sutura.

Quizás te interese: Finjus pide cambios ley del DNI por riesgo a derechos fundamentales

Permanece en observación, pero su condición es estable y no representa mayor gravedad.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha ofrecido un informe oficial ni ha confirmado la identidad de los involucrados en el hecho.

García Peguero se hizo conocido en 2022 tras liderar Inversiones 3.14, en Sabana Grande de Boyá, caso que generó gran repercusión nacional y procesos judiciales por presuntas irregularidades financieras.

Las autoridades se espera inicien las investigaciones para determinar qué ocurrió realmente en este incidente.