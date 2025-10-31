Marcos Rubio// Secretario de Estado de los Estados Unidos

Miami (EE.UU.).— El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió este viernes que su país esté preparándose para bombardear instalaciones militares en Venezuela, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, también lo negara. Rubio además cuestionó al Miami Herald por haber publicado «una historia falsa».

«Tus ´fuentes´, que afirmaban tener ´conocimiento de la situación´, te engañaron para que escribieras una historia falsa», escribió Rubio en la red social X, refiriéndose a la noticia publicada por el medio de Miami.

El citado diario reportó este viernes, junto con The Wall Street Journal, un posible ataque estadounidense en Venezuela, citando «fuentes con conocimiento de la situación».

Mientras que The Wall Street Journal matizó que «el presidente no ha tomado una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra», el diario de Miami aseguró que los ataques aéreos podrían ocurrir «en cuestión de días o, incluso, horas».

Trump negó estar considerando atacar Venezuela cuando viajaba a bordo del Air Force One y fue consultado sobre las informaciones difundidas por ambos medios.

«No, no son verdad«, respondió el mandatario, sin ofrecer más detalles al respecto.

De concretarse, los ataques representarían una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro, tras el despliegue militar en el Caribe —que pronto contará con la presencia del mayor portaaviones estadounidense— y los recientes ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas hacia Estados Unidos.

Ejército estadounidense

Según fuentes militares, el Ejército estadounidense ha realizado al menos quince operaciones letales contra lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico, que habrían dejado hasta 61 muertos.

En los próximos días se espera la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense. La nave se unirá a los efectivos navales que ya se encuentran desplegados frente a las costas venezolanas.