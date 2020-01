SANTIAGO. Yunesky Maya fue la clave. El hombre que inspiró a las Águilas Cibaeñas a salir con todo ante los Leones del Escogido y a respaldar su arrojo y entrega por la causa. Fue el ejemplo a seguir.

El resto del equipo trabajó unido y las Águilas derrotaron 9-5 al Escogido en partido de muerte súbita, logrando el derecho de enfrentar a los Tigres del Licey, en juego de vida o muerte y el que dará el pase al ganador a la final por el título contra los Toros del Este.

“Cuando hicimos la reunión para escoger el pitcher para un juego en el que no teníamos abridor, él dijo que su última salida fue de 42 pitcheos y que su brazo podría darnos cinco entradas. Nos dio 4.2 y se estaba resistiendo a salir cuando entré al box. Tenía 90 pitcheos, Maya es sin dudas un gran jugador”, dijo Félix Fermín, mánager aguilucho.

Maya hizo una salida de calidad, abriendo con dos días de descanso, dejando el partido en ventaja de 3-2. En 4.2 entradas, toleró siete hits, dos carreras, otorgó tres bases por bolas y propinó cuatro ponches.

“Estaba en capacidad, no sentía molestia en mi brazo y por eso acepté lanzar, me preparé física y mentalmente, el secreto fue siempre sacar el primer out de la entrada y eso me permitió poner mi granito de arena en un triunfo trabajado por todos”, dijo con entusiasmo Yunesky.

Aunque ambos equipos dispararon 13 hits, para un total de 26, los aguiluchos fueron oportunos, con el cubano Rangel Ravelo, quien pegó de 4-4 y junta a Carlos Gómez, con doble y sencillo y dos remolcadas, catalizaron del ataque ganador.

“No ha sido un trabajo individual, ha sido colectivo, Rangel, Ronny, Patterson Torrez, todos estuvimos agresivos, conscientes de que eran ellos o nosotros”, aseguró.

Las Águilas fabricaron dos buenos rally en el tercero y quinto episodios, que le dieron ventaja cómoda, el primero de tres carreras y el otro de cinco en el quinto.

En el primer ataque combinaron sencillo de Diego Goris al jardín derecho, error del segundo base rojo en batazo de Ramón Torres y luego vinieron tres hits consecutivos de Rangel Ravelo, Jordan Patterson, y Carlos Gómez que remolcaron las tres anotaciones.

UN APUNTE

Aporte de los relevistas

El relevo se encargó del resto, cediendo dos aisladas carreras en 4.1 entradas, sobresaliendo el ganador del partido Mike Devine, quien trabajó en 2.0 episodios sin carreras y tres ponches. Perdió el abridor del Escogido, el mexicano Luis Payán, quien cedió tres carreras en 2.1 entradas.