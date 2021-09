Miderec y Asocludisna inician béisbol 11-12 años

Una vez más se comprueba que es posible reunir a la familia en torno a actividades deportivas que fomenten la unidad y la confraternidad como elementos esenciales para hacer de la República Dominicana, una nación apegada a los valores.

Y eso lo logró la Dirección de Deportes del Distrito Nacional, que dirige Jorge Rodríguez, quien a través del Ministro de Deportes y la Asociación de Clubes del Distrito Nacional, puso en marcha el torneo de béisbol infantil de 11 y 12 años, con una dedicatoria especial al técnico de taekwondo: Miguel Camacho.

En un acto lleno de brillantez, donde cientos niños dejaron mostrar sus sonrisas, Jorge Rodríguez exclamó: » Nunca pensé que me iba a encontrar aquí, rodeado de tantos niños y con la presencia de sus padres, pero sobre todo, dedicando este evento a una persona que le ha dado toda su vida al deporte: mi amigo, Miguel Camacho. Me siento contento y agradezco al ministro de Deportes, Francisco Camacho, que nunca me ha dejado solo en mis iniciativas.

El acto inaugural se desarrolló en el estadio número uno de softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (COJPD) con la presencia de cientos de niños representados en 24 equipos. Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, ha estado dando su apoyo al evento que busca fomentar la disciplina.

Luego de un colorido desfile, caracterizado por manifestaciones de alegría y el peculiar bullicio de los niños, Jorge Luis Mercedes, secretario general de Asocludisna, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida y agradeció el apoyo de las autoridades oficiales a la justa deportiva.

El connotado técnico dominicano, Miguel Camacho, a quien se le dedica el evento infantil, no ocultó sus emociones y manifestó: “Este evento es una vía de desarrollo del deporte para poder forjar mejores hombres y mujeres en el país. Ustedes están trabajando para que la República Dominicana siga afianzándose en materia deportiva y sea un canal idóneo para unir la familia dominicana, tal y como ocurre en estos momentos, que muchos padres están acompañando a sus niños y eso es un gesto hermoso.»

Colaboración de Ramón Rodríguez para El Nacional