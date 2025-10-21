Santo Domingo. – El Ministerio de Trabajo anunció este martes el aplazamiento de la jornada “Tu empleo está aquí”, prevista para realizarse este miércoles 22 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la tormenta tropical Melissa, que incide sobre gran parte del territorio nacional.

La institución informó que más adelante comunicará, a través de sus canales oficiales y redes sociales, la nueva fecha para la realización del evento, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de UNICARIBE, ubicado en el Malecón de Santo Domingo.

En la Jornada Nacional de Empleo participarán 64 empresas de los sectores hotelero, industrial y de servicios, que buscan cubrir 6,811 vacantes disponibles para diferentes posiciones laborales.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, agradeció la comprensión y el apoyo de las empresas participantes, destacando su compromiso con la generación de oportunidades laborales a través de este tipo de iniciativas.