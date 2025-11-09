MLB y Guardianes de Cleveland cooperan con autoridades tras acusaciones contra Emmanuel Clase y Luis Ortiz

Chicago.– Las Grandes Ligas (MLB) y el equipo de los Guardianes de Cleveland confirmaron este domingo que están ofreciendo total colaboración a las autoridades federales, luego de que los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueran señalados por presuntamente manipular lanzamientos como parte de una red de apuestas ilegales.

En un comunicado, la MLB explicó que se comunicó con las autoridades al inicio de la investigación y ha cooperado activamente durante todo el proceso, mientras lleva a cabo sus propias indagaciones internas.

Los Guardianes, por su parte, informaron que mantienen su disposición de colaborar tanto con las autoridades como con la liga y aseguraron que continuarán cooperando mientras avance la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, Luis Ortiz, de 26 años, fue arrestado en Boston, mientras que Emmanuel Clase, de 27, aún no se encuentra bajo custodia.

Las investigaciones apuntan a que ambos peloteros habrían brindado información privilegiada a apostadores sobre sus lanzamientos y modificado intencionalmente jugadas para asegurar resultados favorables en las apuestas.

Los cargos presentados incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y manipulación de eventos deportivos, delitos que podrían acarrear penas de hasta 20 años de prisión en caso de ser hallados culpables.