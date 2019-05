AZUA – El ingeniero Temístocles Montás adelantó aquí que planteará al Comité Político que el Parido de la Liberación Dominicana se acoja fielmente a lo que establece la Ley de Partidos y someta a la elección directa de sus miembros el 80 por ciento de los cargos a senadores, diputados, alcaldes y regidores que estarán en juego en las primarias de octubre próximo.

Montás, quien aspira a la nominación presidencial por el PLD, recordó que esa ley consigna que la dirección del partido solo tiene derecho a reservarse el 20 por ciento de las candidaturas, sobre todo para la concertación de alianzas con otras fuerzas políticas, pero el 80 por ciento restante tienen que ser escogidas por las bases.

Entiende que es oportuno hacer la precisión porque entre muchos compañeros que están aspirando a senadurías, diputaciones y alcaldías se anida la idea de que podamos repetir la situación que se presentó en el 2015 “donde el partido se reservó prácticamente todas las candidaturas y solo algunas alcaldías fueron sometidas a la elección de las bases”.

Hablando ante cientos de seguidores reunidos en un salón del Rinconcito Bar, a la salida de esta población, Montás recordó que esa situación fue posible en vista de que para el 2015 el PLD vivió una crisis interna y se entendió que esa era la forma más viable de encararla y solucionarla para compactar su unidad interna.

“Pero quiero decirles que si bien esa situación se dio en el contexto de una crisis que afectó al PLD, en realidad eso puso en cuestionamiento la naturaleza democrática del PLD porque siempre se ha entendido, y eso fue una práctica con el profesor Juan Bosch, que los compañeros elijan a sus representantes”, sostuvo Montás.

“De manera que a los compañeros que están aspirando sepan que ahora no va a ser igual, ahora bajo ninguna circunstancia que nadie se crea con el derecho de reservae senadores, diputados o alcaldes, porque de acuerdo con la ley el PLD tiene que someter a la consideración de las bases el 80º por ciento de los candidatos que vamos a seleccionar en el proceso de primarias”, recalcó el dirigente político.

Recordó que el PLD decidió la celebración de primarias abiertas utilizando el padrón de la junta Central Electoral “y en ese escenario todo elector que se sienta identificado con el partido tiene derecho a participar para escoger nuestros candidatos para las elecciones del 2020”.

De manera, compañeros, que debemos esforzarnos por escoger buenos candidatos, sobre todos para alcaldes y regidores porque estos serán los primeros electos en las elecciones de febrero del 2020 y en esa primera prueba tiene que irnos bien, pues si nos va mal la gente se puede crear una mala percepción de lo que ocurriría en mayo”, dijo.

Montás habló en estos términos mientras presentaba a José Sánchez, coordinador provincial de su proyecto político en Azua, y quien anunció su decisión de buscar la nominación a diputado por el PLD en esa demarcación.

Otros coordinadores presentes en la actividad fueron Domingo Céspedes, Máximo Viruacha, Máximo Agramonte, Bienvenido Duval, Joel Beltrez, alcalde de Tabara Arriba; María Díaz, Regidora, así como el aspirante a alcalde en Sabana Yegua Agustin Almonte y el alcalde de ese Distrito Municipal Daniel Felix.

El domingo Montás viajó a El Seibo, en el Este del país, donde encabezó un encuentro de Orientación Electoral en el Club de Los Bomberos, a la entrada de esta población, donde, entre otras cosas, ratificó que reúne las condiciones para ser el próximo candidato del PLD en las elecciones del 2020.

Dijo que ha estado recorriendo todo el país trabajando para obtener la nominación presidencial e Instó a todos los presentes en la actividad a que le apoyen con su voto en las primarias de octubre bajo la garantía de que “si llego a ser presidente van a tener un amigo en el gobierno, alguien que no se va a esconder, que me van a tener presente aquí en esta comunidad discutiendo los problemas y no desamparándolos.

Montás expuso también sus compromisos de asumir el gobierno en el 2020 sintetizados en una carta que se distribuye casa por casa en todos los municipios del país bajo el lema de “Diez Razones para apoyar a Temo”, en la que traza sus prioridades de gestión.

.

.