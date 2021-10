Morton ha tenido éxito pasado en Dodger Stadium

LOS ÁNGELES – Cuando los Bravos envíen a Charlie Morton al montículo para comenzar el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional este martes por la noche, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, intentará bloquear cualquier recuerdo de la última vez que Morton lanzó en el Dodger Stadium durante la postemporada.

«Trato de olvidarlo, pero lo recuerdo», dijo Roberts sobre las cuatro entradas dominantes que Morton entregó para completar la victoria de los Astros en la Serie Mundial 2017 sobre Los Ángeles.

Morton ciertamente recuerda esa noche, cuando los Astros ganaron un campeonato mundial y el mundo del béisbol comenzó a reconocerlo como un gran lanzador. Pasará la noche del martes intentando ayudar a los Bravos a lograr una ventaja de 3-0 en la serie al mejor de siete contra los Dodgers.

«No hay muchos otros muchachos que quisieras en el montículo en un lugar importante además de él», dijo el ex receptor de los Bravos Brian McCann.

Quince años después de que ambos fueran seleccionados por los Bravos en el Draft de la MLB de 2002, Morton y McCann se reunieron con los Astros con ese equipo del 2017. Se unieron para formar la batería de Houston en las últimas cuatro entradas de la victoria del Juego 7 sobre los Dodgers.

«Nunca quiere decepcionar a nadie», dijo el ex manager de los Astros A.J. Dijo Hinch. «Si bien todos estábamos emocionados de que tuviera ese momento, él se sintió aliviado de no haber defraudado a nadie».

Esto fue esencialmente lo que dijo Morton cuando se le preguntó sobre sus recuerdos de la gran aparición de relevo contra los Dodgers. El larguirucho lanzador tenía 34 años cuando finalmente disfrutó de una gran temporada después de unirse a los Astros en 2017. Él atribuye su éxito en la postemporada a la confianza que Hinch mostró en él al quedarse con él después de que permitió a los Yankees siete carreras en 3.2 entradas en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ese octubre.

Morton respondió con cinco marcos sin anotaciones en una victoria del Juego 7 sobre los Yankees que concluyó con cuatro entradas de relevo sin anotaciones de Lance McCullers Jr. Mientras los Astros se preparaban para el Juego 7 de la Serie Mundial, Hinch debatió si iniciar a Morton, optando finalmente por ponerlo en el bullpen, mientras McCullers fue titular.

«Charlie, esperaba que fuera una de dos cosas, ya sea un puente en el medio del juego o potencialmente cerrar el juego dependiendo del marcador», dijo Hinch. «Tal como fue el juego, seguimos empujando a Charlie hacia atrás y una vez que entró, le dije a McCann: ‘Este es el tipo que va a terminarlo'».

Morton entró en la sexta entrada y retiró solo a uno de los primeros cuatro bateadores que enfrentó. El sencillo productor de Andre Ethier redujo la ventaja de los Astros a 5-1, pero eso marcó el final de la producción ofensiva de los Dodgers.

«Desde el primer lanzamiento, supe que estaba terminando ese juego», dijo McCann. «Estaba lanzando poderosas dos costuras y la bola curva y fue imbatible».

En temporadas anteriores, Morton podría haberse debilitado. Pero la confianza que Hinch tenía en el veterano proporcionó beneficios sustanciales a largo y corto plazo. El lanzador rejuvenecido produjo una efectividad de 1.45 en nueve apariciones en la postemporada comenzando con el Juego 7 de la ALCS 2017 y terminando con el Juego 7 de la ALCS 2020.

Morton retiró a cada uno de los 11 bateadores que enfrentó después del sencillo de Ethier. El pensamiento inicial fue que completaría solo tres entradas, pero cuando comenzó a rodar, Hinch decidió que no buscaría un bateador emergente por Morton cuando apareció el puesto del lanzador en el octavo.

«Nunca me dijo esto, pero podría haber pensado que iba a salir [después del octavo] porque su turno al bate se acercaba», dijo Hinch. “Le dijimos, ‘Solo sube allí y párate lo más atrás en la caja de bateo, toma tres strikes y vuelve a la cueva’. Me recordó que iba a poncharse si hacía eso. Nos reímos un poco antes de que él hiciera eso. Y luego subió y se ponchó y luego salió y cerró el juego».

Morton, quien apoya totalmente al bateador designado universal, no tuvo problemas para no hacer swing. Se perdió la mayor parte de la temporada 2016 después de que se lesionara músculo del tendón de la corva izquierdo mientras corría hacia la primera base.

“Recuerdo que me subí un poco y [Hinch] dijo: ‘Vas a batear’”, dijo Morton. “Decidimos que no iba a hacer swing y que simplemente me quedaría ahí. Me gusta cada vez que alguien me dice que no mueva un bate porque odio batear».

Morton cerró su esfuerzo de relevo de 52 lanzamientos con un ponche a Chase Utley y rodados consecutivos de Chris Taylor y Corey Seager. Fue acosado por sus compañeros de equipo de los Astros, lo que demuestra lo querido que se ha vuelto el lanzador en cualquier camerino en el que ha estado a lo largo de los años.

«Él es todo lo que quieres en un compañero de equipo, todos los que quieres en alguien que se presente a trabajar todos los días», dijo Hinch. «Al estar en el montículo [para la salida final], es difícil decir que es más significativo, pero es increíblemente especial debido a su personalidad».