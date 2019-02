El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Mota Paulino afirmó que al presidente Danilo Medina se le olvidó que la raíz de la delincuencia y la criminalidad que azota al país está en la educación deficiente y en la corrupción de los funcionarios de su gobierno.

Dijo sentirse indignado con las afirmaciones del mandatario que atribuyó el alto índice de criminalidad a los dominicanos que son deportados desde Estados Unidos y otros países.

“Nuestro país carece de educación de calidad y de un sistema judicial que penalice y castigue a los corruptos, los deportados no tienen culpa de que Danilo Medina le dé la espalda a esos problemas y se haga el sordo, ciego y mudo ante ese flagelos”, declaró Mota Paulino a través de una nota de prensa.

El aspirante presidencial por el opositor PRM sostuvo que, “la corrupción del gobierno no permite que el dinero llegue donde tiene que llegar, el PLD tiene funcionarios que ganan más dinero que cualquiera de sus iguales en Estados Unidos y no debe ser, llamamos al presidente Medina a que no busque culpables, sino soluciones, persiguiendo y castigando a los corruptos”.

Recordó que los escándalos de corrupción de la OMSA, Odebrecht, CORDE, INAPA, OISOE y otros han ocurrido en la gestión de Danilo Medina, en los cuales no ha intervenido ningún deportado, sino sus propios funcionarios y compañeros de partido, por lo cual recomendó al gobernante desistir de sus pretensiones de reelegirse para un tercer mandato.

Felicita a las Estrellas

En otro orden, el aspirante presidencial perremeísta felicitó a la provincia de San Pedro de Macorís y al equipo Estrellas Orientales por su coronación como campeones del torneo de béisbol invernal 2018-2019.

Rafael Mota Paulino elogió el trabajo del mánager del equipo verde, Fernando Tatis, el primer dominicano que gana un torneo con esa franquicia y precisó que siente mucho orgullo de haber nacido en esa demarcación de la región Este de la República Dominicana.