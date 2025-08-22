Edenorte exhortó a la población a no intervenir las instalaciones eléctricas y a denunciar cualquier actividad irregular a través de sus canales oficiales de atención.

Santo Domingo.– Un hombre murió este viernes tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba de manera ilegal una caja de cables en la avenida Antonio Guzmán Fernández.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:50 a.m., cuando unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron a la zona por un conato de incendio y encontraron el cuerpo sin vida del individuo. De inmediato notificaron a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre, aún sin identificar, habría intentado sustraer conductores de una seccionadora propiedad de Edenorte Dominicana. Testimonios de residentes indican que era reincidente en este tipo de actos.

Edenorte lamentó lo sucedido y recordó que intervenir las redes eléctricas no solo pone en riesgo la vida de quien comete la acción, sino también la seguridad de las comunidades por los altos niveles de voltaje.

La empresa exhortó a la población a no manipular las instalaciones eléctricas y a denunciar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales.