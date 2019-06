París, (EFE).- El español Rafael Nadal aseguró que uno de los motivos por los que sigue en el circuito es para medirse con los mejores del mundo, como en la final del pasado torneo de Roma contra el serbio Novak Djokovic o en la semifinal que jugará el próximo viernes en Roland Garros frente al suizo Roger Federer.

“Jugar partidos contra Novak, con el que acabamos de jugar en Roma, o ahora aquí contra Roger, son momentos por los que uno trabaja, más allá de que ganes o pierdas, para poder competir de la manera adecuada, para poder disfrutarlos”, afirmó tras derrotar por 6-1, 6-1 y 6-3 al japonés Kei Nishikori en cuartos. Nadal nunca ha perdido contra Federer en París, pero el suizo se ha apuntado los cinco últimos duelos entre ambos.

“Lo único que puedo hacer es jugar lo mejor posible para que pesen más mis victorias aquí y él para que pesen los últimos enfrentamientos”, indicó Nadal. “Es un partido especial. Pero en el fondo es un partido de tenis y el que juegue mejor tendrá más opciones. En estos duelos entre los mejores del mundo el que esté más acertado tiene más opciones”, aseguró. Nadal dijo que no sabe en qué momento real de forma llega Federer a este Roland Garros, porque desde la final de 2011 no ha jugado contra él en este escenario. De los cinco duelos que suma contra él sobre la tierra batida de París, aseguró que el que recuerda con más ilusión es la final de 2006.

“Tenía un significado muy especial porque volvía de una lesión muy importante que no sabía si me permitiría volver a jugar y ganar Roland Garros”, indicó. Sobre la afirmación de Federer de que ha vuelto a jugar sobre tierra batida para medirse a Rafa, el español aseguró que no cree que sea verdad. “Si lo ha hecho es porque se siente preparado y no hay motivo para dejarse fuera parte de la temporada. Luego, cada uno se puede adornar como quiera”, comentó.

“Es un partido especial para los dos, a estas alturas de nuestras carreras un poco más”, señaló. Nadal indicó que se espera que Federer trate de romper el ritmo con subidas a la red, por lo que tratará de contrarrestar ese juego. “Voy a tener que estar muy sólido y golpear muy fuerte para no permitirle que esté en buenas posiciones. Tengo que llevarle a posiciones difíciles para que no pueda subir a la red”, subrayó. EFE