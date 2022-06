Neney no reacciona ante denuncia Alicia

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) no tenía esta mañana ningún tipo de información oficial respecto a las irregularidades denunciadas por la periodista Alicia Ortega sobre el programa “Pinta tu Barrio en Navidad”.

Un funcionario del organismo, que no quiso dar su nombre por no estar autorizado a dar información, dijo que todavía no se ha producido una respuesta oficial al respecto.

El Nacional no pudo conseguir una información oficial del organismo. Infructuosamente trató de comunicarse con el director, Neney Cabrera, pero no tomó el teléfono ni había respondido hasta cercano a este mediodía a un mensaje de WhatsApp.

La periodista Ortega reveló en su programa El Informe con Alicia Ortega, que el Propeep le aceptó a empresas que participaron en el programa Pinta tu Barrio en Navidad una pintura diferente a la prometida en la licitación.

El programa presentó una investigación en la que según una nota también quedaron evidenciadas irregularidades en la ejecución del proyecto que le costó al Estado más de 155 millones de pesos.

El texto dice que confirmó que en la licitación participaron empresas que parecen fantasmas o vinculadas entre sí y que por lo menos tres pares tienen vínculos directos.