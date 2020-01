ATLANTA, AP._ Nikola Jokic prodigó 47 puntos, la mayor cantidad en su carrera, para que los Nuggets de Denver derrotaran anoche 123-115 a los Hawks de Atlanta.

Will Barton consiguió su mejor cifra de la campaña, con 28 unidades, por los Nuggets, que dos noches antes habían sufrido una derrota sorpresiva en Washington. Denver ha ganado cuatro de seis compromisos para mejorar a una foja de 25-11, la segunda más destacada en la Conferencia del Oeste.

Atlanta, el peor equipo de la NBA con un récord de 8-29, ha perdido 11 de 13 partidos.

Trae Young finalizó con 29 unidades, mientras que Kevin Huerter sumó 22 por los Hawks.

Jokic superó su marca previa de 41 puntos, al empujar la pelota hacia el aro para colocar a Denver arriba por 114-109 con 3:14 minutos por disputarse. Jamal Murray siguió con un enceste, mientras que Barton falló un tiro que él mismo recuperó para anotar, lo cual dejó a los Nuggets con una delantera de 118-109, a 1:57 minutos del timbrazo.

Ello borró prácticamente cualquier esperanza de los Hawks, que aun así siguieron peleando.

Spurs sorprenden

SAN ANTONIO, AP._ DeMar DeRozan totalizó 25 puntos y los Spurs de San Antonio atinaron 19 triples, su mayor estadística de la campaña, para vapulear anoche 126-104 a los Bucks de Milwaukee, quienes vieron cortada una seguidilla de cinco victorias.

Patty Mills añadió 21 unidades, al acertar seis de 10 triples por San Antonio (15-20). LaMarcus Aldridge y Rudy Gay sumaron 18 puntos por cabeza.

Los Spurs embocaron 19 de 35 triples y acertaron el 51% de sus disparos en general.

Giannis Antetokounmpo contabilizó 24 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias por Milwaukee, en tanto que Donte DiVincenzo consiguió 16 unidades.

Los Bucks, cuya última derrota se remontaba al partido navideño en Filadelfia, siguen ostentando la mejor foja de la NBA, con 32-6.

El sábado, habían derrotado a San Antonio por 127-118 en Milwaukee, pero no pudieron repetir la dosis en Texas.

Resultados

Washington 99

Boston 94

Orlando 101

Brooklyn 89

Indiana 115

Charlotte 104

Utah 128

New Orleans 126

Sacramento 111

Golden State 98

Juegos de hoy

8:00 Detroit en Cleveland

8:00 Portland en Toronto

8:30 Oklahoma City en Brooklyn

9:00 Minnesota en Memphis

10:00 Sacramento en Phoenix

11:30 New York en L.A. Lakers

Juegos de mañana

8:00 Miami at Indiana

8:00 San Antonio at Boston

8:00 Toronto at Charlotte

8:00 Washington at Orlando

8:30 Denver at Dallas

8:30 Houston at Atlanta

9:00 Chicago at New Orleans

10:00 New York at Utah

10:00 Milwaukee at Golden State