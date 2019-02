Selinsgrove, Pennsylvania, EE.UU.- Tiene solo 12 años y es ya una activa periodista que cubre noticias de todo tipo, a veces algunas con implicaciones peligrosas, que publica en su propio medio de comunicación: el Orange Street News editado en Selinsgrove, Pennsylvania.

Se trata de la niña Hilde Lysiak, quien desde hace varios años cubre noticias de su localidad, incluidas coberturas realizadas en persona en escenas de crímenes y otras que implican revelaciones sobre actividades de narcomenudistas y otros delincuentes. Incluso ha recibido amenazas de supuestos delincuentes, a lo que ella ha respondido valerosa que el Orange Street News, su periódico, no será intimidado. Incluso ha ido a la frontera para reportar desde allí y subirse al mismísimo muro fronterizo.

Todo ello le ha dado a la chica una notoriedad singular en su comunidad, y sus andanzas periodísticas han causado admiración y tenido repercusiones mucho más allá de su entorno cercano. Así, como muchos reporteros ha realizado también coberturas fuera de su lugar de residencia y se ha topado con el hostigamiento de ciertas autoridades que desconocen o desdeñan la garantía fundamental de la libertad de prensa.

Así, como la misma Hilde narró en su periódico, mientras se encontraba en la localidad de Patagonia, Arizona, enfrentó un incidente con un oficial de la policía.

La chica recorría en bicicleta los alrededores de Patagonia, al parecer para investigar una historia que le habían comentado, cuando se topó con un oficial de policía que le hizo un alto y le pidió su identificación. Ella le dio su nombre, su teléfono y le dijo que era integrante de un medio de comunicación.

Al escucharla, el oficial estableció con ella un punzante diálogo.

“No quiero oír nada de eso de la libertad de prensa… Voy a arrestarte y enviarte a la correccional para menores”, le dijo el oficial, de nombre Joseph Patterson.

Hilde, cuyo padre también es periodista, no se arredró e incluso comenzó a grabar en video su interacción con el policía.

Ella le preguntó por qué razón él iba a arrestarla y entonces él le espetó que por “desobedecer sus órdenes” y porque ella conducía su bicicleta del lado equivocado del camino.

Al parecer, Petterson se molestó porque Hilde había estado cubriendo en la zona la noticia de que se había avistado un puma salvaje merodeando cerca de zonas habitadas.

“Me preocupa tu seguridad, en el área donde has estado estamos lidiando con un puma”, le dijo el policía a Hilde. Pero cuando se percató de que la niña lo estaba grabando, el policía ya no fue tan protector. “Si pones mi rostro en Internet es contra la ley. No te he dado permiso para usar mi figura o mu cara en Internet, ¿entiendes eso?”, le advirtió Patterson.

El video de la interacción de Hilde y Patterson fue publicado por ella en Youtube y ya ha sido visto casi en 130,000 ocasiones.

Pero en realidad que un periodista grabe las acciones en público de la policía no es contra la ley y, por el contrario, es una actividad protegida por la Primera Enmienda Constitucional, señaló con acierto la propia Hilde en el Orange Street News.

Al final, el policía le dijo a la niña que llamaría a sus padres y “no eres un adulto, así que no actúes como tal” y luego se fue.

La razón y el derecho, con todo, siempre estuvieron del lado de Hilde y la actitud de la niña reportera resultó más juiciosa que la del oficial adulto. De acuerdo al portal Nogales International, las autoridades de Patagonia tomaron acción contra Petterson por los comentarios que él le hizo a la niña, quien pese a su corta edad ejercía su derecho a la libertad de prensa.

Y la labor periodística de Hilde no se ha limitado a informar en Arizona sobre el citado puma. Como previamente se comentó, hace unos días ella visitó la zona fronteriza y “saltó por encima” del muro fronterizo “para poner a prueba la seguridad de nuestra frontera sur”, escribió la chica, y “hablar con los residentes sobre lo que se debe hacer”. Todo también quedó registrado en video por el Orange Street News.

Ante los comentarios que ella ha recibido por tal acción, Hilde hizo una aclaración en Twitter que, en toda la línea, ilustra meridianamente su talante periodístico. “Muchas personas se preguntan si yo estoy a favor o en contra el muro. No creo que sea profesional para un periodista compartir opiniones políticas. Yo creo que se deben reportar los hechos. Gracias por leerme”, escribió Hilde.