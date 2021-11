“No hay desacuerdo” en migración entre México y EEUU, dice asesor de Biden

Por Lucía Leal |

Washington (EFE).- “No hay un desacuerdo” de Estados Unidos con México en materia migratoria, aseguró este viernes el asesor encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Juan González, un día después de que el Gobierno mexicano pidiera al estadounidense que “deje de rechazar a los migrantes».

En una entrevista con Efe después de la IX Cumbre de Líderes de Norteamérica, que se celebró el jueves en la Casa Blanca, el asesor del presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó además que en esa cita se habló de la reforma energética en México y de la política hacia Cuba y Venezuela.

PREGUNTA- En su discurso durante la cumbre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Estados Unidos que “deje de rechazar a los migrantes». Ese mensaje parece contrastar con el de Estados Unidos, porque ustedes han pedido más cooperación de todo el continente para contener la llegada de indocumentados a la frontera sur. ¿Hay un desacuerdo con México en ese sentido.

RESPUESTA- No, no hay un desacuerdo, porque aquí se reconoce que somos una nación de inmigrantes y (lo que queremos) no es parar la inmigración, sino manejarla de una forma ordenada, justa y digna.

Por eso el presidente está avanzando con el Congreso unas reformas al sistema migratorio, pero él ve el tema migratorio como algo integral, y en esa área hubo mucho en común con el presidente López Obrador. No solo (hacen falta) reformas al sistema migratorio (…) e invertir en las raíces de la migración, la seguridad y la prosperidad en la región.

También (hay que) aplicar las leyes, porque lo que está pasando en este momento es que hay traficantes que están tomando ventaja de individuos que están en situaciones muy difíciles; y lo que nosotros estamos haciendo es ir tras las personas que trafican con individuos, y no parar la inmigración, (sino) manejarla de una forma ordenada.

MÉXICO CONTRA LA “XENOFOBIA”

P- ¿Les quedó claro a qué se refería el presidente López Obrador cuando hablaba de “dejar de rechazar a los inmigrantes”, si hablaba de los indocumentados o pedía en cambio conceder más visas de trabajo legal?

R- Mucho de lo que dijo el presidente López Obrador yo creo que habla de -no solo aquí en los Estados Unidos, sino en Europa y en la región- una xenofobia en contra de ciertos grupos. Aquí yo creo que es algo que se ha usado de forma política, y yo creo que el enfoque de esta Administración es que somos una nación diversa, en la que (…) todos somos inmigrantes y tenemos que celebrar esa diversidad. En cuanto al trabajo temporal, tenemos programas de visas H1A y otros, en México ellos también tienen arreglos de trabajo temporal, y es una de las propuestas que son una prioridad para el presidente López Obrador y forma parte de las conversaciones que tenemos con México.

P- Pero en la frontera, Estados Unidos sigue deportando a la mayoría de los indocumentados que llegan, sin que puedan solicitar asilo, en base a la medida conocida como Título 42. Ya se han abierto las fronteras con México y Canadá al tránsito no esencial. ¿Cuánto tiempo más va a estar vigente el Título 42?

R- Bueno, eso es una orden de salud pública, y hasta que cambie la situación -estamos todavía en medio de una pandemia- se seguirá usando el Título 42. Pero sí, la meta es (levantarlo) cuando podamos manejar la pandemia, y por eso formó parte central de la reunión entre los dos líderes- cómo colaborar de forma más estrecha para combatir la pandemia, llegar a un nivel donde ya la situación de salud pública cambie y podamos tener una frontera que funcione y que pueda procesar el flujo migratorio de una forma digna y responsable.

LA REFORMA ENERGÉTICA, CUBA Y VENEZUELA

P- Durante su reunión bilateral, ¿le planteó el presidente Biden al presidente López Obrador su preocupación por la reforma energética en México?

R- El tema energético el presidente sí lo habló, pero lo habló desde el contexto de las inversiones que estamos haciendo en este país, la dirección que vamos a tener en cuanto a cambio climático, y la necesidad de que Canadá y México trabajen juntos para que podamos nosotros sacarle todo el beneficio a eso, en base a oportunidad y costo de oportunidad, y la voluntad está ahí de seguir dialogando y tratar de resolver cualquier diferencia.

P- ¿Y planteó el presidente Biden su preocupación por la política de México hacia Cuba, que contrasta con la línea más dura de Estados Unidos?

R- El presidente habló sobre su visión para Estados Unidos, especialmente el fondo de infraestructura de 1,2 billones de dólares, y el (de gasto social) “Build Back Better” que ha aprobado la Cámara de Representantes, y cómo va a transformar la economía de los Estados Unidos de una forma dramática. ¿Por qué es relevante eso en cuanto a Cuba?Porque los retos hacia nuestra propia democracia son similares a los que están viendo otros países de la región. Hoy hay menos democracias en el mundo y en el hemisferio que hace diez años, y el presidente habló de la necesidad de todos trabajar para avanzar y proteger la democracia, sea Cuba, sea Venezuela o sean nuestros propios países, para asegurar que estemos creando oportunidad, abogando por los derechos humanos y civiles de todos en el hemisferio.

Eso formó parte de la conversación entre los tres líderes, donde todos estuvieron muy animados sobre cuáles eran las mejores respuestas a ese tipo de retos. Y el presidente sí, en ese contexto trilateral habló de Venezuela, pero también de los Estados Unidos, y cómo aquí tenemos que invertir en la clase media, tenemos que trabajar hacia el consenso.

P- ¿Ve posibilidad después de esta reunión de que México cambie su posición sobre Cuba?

R- Esa es decisión de México. Aquí lo fundamental entre los tres países es que Estados Unidos tiene una alianza estratégica con estos tres países (…) y no siempre vamos a estar de acuerdo, pero aquí existe la voluntad de nosotros dialogar desde una base de buena fe para tratar de resolver estos temas.

Tenemos mecanismos institucionales (…) para poder trabajar de forma estrecha sobre estos temas (…) La política de México hacia Cuba es tema del presidente de México y de los mexicanos. Nosotros tenemos nuestros puntos de vista sobre Cuba y vamos a hablar sobre esos temas de una forma abierta.