Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general, Luis Almagro, firmaron la tarde de este lunes el acuerdo que avala el inicio de la auditoría técnica a los equipos del voto automatizado que se utilizaron el 16 de febrero.

“Los auditores empezarán sus tareas esta semana y trabajarán con el debido cuidado para no obstaculizar las labores de los técnicos y funcionarios dedicados a la organización de las elecciones municipales extraordinarias”, explicó Almagro.

El secretario general de la OEA calificó de adecuada la decisión de la JCE de suspender las pasadas elecciones municipales, luego de que los equipos del voto automatizado presentaran problemas para cargar las boletas.

Por su parte, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, sostuvo que “ve en esta participación de la OEA la posibilidad de dar una explicación” a la población respecto a lo ocurrido en las elecciones municipales, que fueron suspendidas cuatro horas después de la apertura de los colegios electorales.

“La República Dominicana tiene una democracia fuerte, una democracia vibrante, una democracia que está pasando por un proceso de madurez. Esta democracia le permitió hacer lo correcto, hacer lo adecuado, que era suspender las elecciones municipales, luego de que sucediera ese problema”, indicó Almagro.

Se recuerda que, ayer la OEA inició desde los almacenes del organismo electoral, el proceso de selección de la muestra de los equipos de votación que fueron usados en las elecciones municipales del 16 de febrero, para fines de iniciar los trabajos de auditoría.

En tal sentido, fueron seleccionados 80 equipos en base a diversos criterios expuestos por la OEA, incluyendo dicha cantidad 20 equipos que eran de backup (no utilizados en la elección municipal); 20 equipos que no presentaron fallas (de distintos distritos); 20 equipos que presentaron fallas y no se mitigó la misma (de distintos distritos); y 20 equipos que presentaron fallas y se mitigó la misma (de distintos distritos).