Orto-escritura

Mentar y mentir… de paso lamenta

El maestro Diógenes Céspedes, quien se cuenta entre los lectores habituales de esta columna, ha remitido una carta con la que ha encauzado el tema de hoy. A continuación, se reproduce la misiva del apreciado académico:

Distinguido amigo lexicógrafo: Me topé con un son de Compay Segundo titulado «Juliancito (tu novia te botó)» y me ha sorprendido la conjugación del verbo mentar = yo mento, tú mentes, él-ella mente, ellos menten, en el que no había reparado hasta hoy, porque parece que su conjugación es poco frecuente y de uso casi inexistente, en razón de que suele confundirse con la conjugación de mentir = yo miento, tú mientes, etc.

La cuarteta del son dice así: «Dicen que el ají guaguao/pica más que la pimienta/pero más pica la lengua/ que mal me menta.»

Confieso que sentí casi como una falta gramatical el “menta” ese, que se confunde con el sustantivo menta, igual a bombón.

Me gustaría que en su columna de El Nacional se refiriera a este verbo mentar, muy usado en frases como “Fulano mentó a Juan en la conversación”, o en expresiones campesinas como “Juan el mentado”.

Casi nadie se aventura a decir “Yo mento, tú mentas, él menta”. Pero sí, “Mentamos a Juan en la conversación”.

¿Se está arcaizando este verbo mentar? El hablante prefiere el pronominal REFERIRSE. Ejemplo: Me referí a Fulano, a tal cosa o asunto. ¿QUÉ LE PARECE ESTA CONSULTA?



Como acertar

El profesor Céspedes nos ha transmitido su asombro respecto de la terminación “mento, mentes o mentas…” del verbo mentar. No lo pude comprobar en los diccionarios de los que dispongo y me aventuro a especular que esa forma de conjugación sea un cubanismo, ya que Céspedes no ha querido considerarlo como uso defectuoso, pues dice: “Confieso que sentí casi como una falta gramatical el “menta” ese, que se confunde con el sustantivo menta…”

En las canciones populares, los errores se cuelan con facilidad

. Un viejo merengue que interpretaba la orquesta de Luis Alberti repite el verso “Si delincas yo te mato”, advertencia que le cantaba un hombre a “su morena” porque iba mucho al pueblo y andaba con una vecina cuyo junte no le agradaba. El contexto indica que se trata del verbo delinquir, conjugado como si fuese “delincar”.

Mentar significa nombrar o mencionar a alguien o algo. En la lengua culta es preferible mencionar. Mentar tiene como modelo de conjugación el verbo acertar. Presente del indicativo: yo acierto, tú aciertas, usted acierta, él acierta, nosotros acertamos, vosotros acertáis, ustedes aciertan, ellos aciertan.

Como puede verse, presenta irregularidad vocálica en el lexema y por tanto, también el verbo mentar, miento, mientas, mienta, mentamos, mentáis, mientan.

Solo en la primera persona del singular coincide con el verbo mentir: miento.

Mentir tiene como modelo el verbo advertir: yo advierto, tú adviertes, usted advierte, él advierte, nosotros advertimos, vosotros advertís, ustedes advierten, ellos advierten. De ahí que mentir sea: miento, mientes, miente, mentimos, mentís, mienten.

Bien apunta el maestro Céspedes que casi nadie se aventura a decir “Yo mento, tú mentas, él menta”. Pero sí, “Mentamos a Juan en la conversación”, por ejemplo. En el uso de este verbo, el hablante dominicano se acoge a la norma académica.

La forma detectada en el son de Compay Segundo coincide con la conjugación del verbo lamentar. Vea el presente del indicativo: yo lamento, tú lamentas, usted lamenta, él lamenta, nosotros lamentamos, vosotros lamentáis, ustedes lamentan, ellos lamentan.

Quien mienta, a veces miente, pero no lo lamenta. Así es la cosa.

Por: RAFAEL PERALTA ROMERO

rafaelperaltar@gmail.com