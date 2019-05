CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Los panameños elegían el domingo entre siete candidatos, la mayoría afines al sector empresarial, para liderar el núcleo financiero y comercial de Centroamérica durante los próximos cinco años, en unas elecciones presidenciales centradas en la lucha contra la corrupción y la desaceleración económica.

Las mesas de votación en todo el país abrieron a las 7.00 de la mañana sin contratiempos, con llamados de las autoridades electorales y de los candidatos presidenciales a que se acuda temprano y en masa a las urnas. La votación se celebraba después de las revelaciones sobre lavado de dinero en los llamados Papeles de Panamá, que mancharon la reputación del país a nivel internacional.

La filtración de documentos financieros secretos mostró cómo algunos de los más ricos del mundo ocultaban su dinero utilizando sociedades pantalla en Panamá y otros países. Pese al escándalo, Panamá sigue siendo un lugar estratégico para el comercio, gracias a la bulliciosa ruta naviera del Canal de Panamá y a un aeropuerto internacional ampliado hace poco. Laurentino Cortizo, un ganadero de 66 años que estudió administración de empresas en Estados Unidos, lidera los sondeos como candidato del Partido Revolucionario Democrático, o PRD. Cortizo, que fue ministro de Agricultura bajo el presidente Martín Torrijos, ha prometido limpiar la imagen del país tras los recientes escándalos de corrupción y cerrar las brechas socioeconómicas en uno de los países más desiguales del planeta.

El siguiente en las encuestas es Rómulo Roux, un empresario de 54 años del Partido Democrático. Roux tiene el apoyo del magnate de supermercados y expresidente Ricardo Martinelli, que está en prisión a la espera de juicio por cargos de espionaje político. Roux ocupó varios puestos en el gobierno de Martinelli, incluido ministro de Asuntos del Canal y ministro de Exteriores. Roux ha destacado durante su campaña que la economía de Panamá solo creció un 3,8% el año pasado frente a la expansión del 10,7% en 2012, cuando gobernaba Martinelli.

El top tres lo completa un candidato independiente que pudo presentarse tras reunir miles de firmas. Ricardo Lombana, de 45 años, es un abogado que ganó relevancia a través de un movimiento ciudadano hace varios años que cuestionaba la impunidad y corrupción en el país. Los estrategas políticos consideran improbable una victoria de Lombana, pero la atención que ha logrado podría convertirlo en un firme candidato en los comicios de 2024.

Su campaña se ha centrado en ganar apoyos en medios sociales, en lugar de con los costosos avisos de televisión que prefieren los candidatos de los tres principales partidos políticos del país. A los votantes panameños también les preocupan el creciente desempleo, el declive de las escuelas públicas, un suministro de agua poco fiable y que se mejore la cuestionada administración de justicia para que los escándalos de corrupción se castiguen, aunque muchos votantes consideran que difícilmente se extirpe del todo.

“Yo no creo que eso lo vamos a erradicar, pero sí se puede minimizar y se puede lograr una mejor distribución de la riqueza”, dijo a The Associated Press Juan Carlos Córdoba, un vendedor de mercancías de 62 años que llegó temprano a votar en un sector de la periferia capitalina. “Panamá es un país muy rico y cuando se une tiene una tremenda fortaleza, así que yo espero que esa explosión de corrupción pueda ayudar a mejorar”.

El presidente saliente Juan Carlos Varela, un conservador de 55 años y veterano de la industria de las bebidas alcohólicas, será recordado probablemente como el líder que estrechó los lazos políticos y económicos del país centroamericano con China. Panamá estableció relaciones diplomáticas con China y rompió con Taiwán en 2017. Varela, que asumió la presidencia con promesas de perseguir la corrupción y bajar los precios de la comida, deja el gobierno con bajos índices de popularidad. La constitución veta la reelección.