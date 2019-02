Aunque tambaleó por momentos, Peralta terminó convirtiendo cada una de sus 14 oportunidades de salvamento. Tal desempeño convenció a los Reales de volverlo a firmar por una temporada más a finales de octubre.

“Me hizo sentir bastante bien”, declaró Peralta. “Me sentí bien contento con la manera en que la organización me trató el año pasado.

“Ellos no me dijeron [que me querían de regreso] después de que terminó la temporada, pero yo me sentía bien confiado de que regresaría. Me fui a casa y luego recibí la llamada”.

Sin embargo, Peralta no necesariamente regresará como un cerrador tradicional.

“No le dijimos que regresaría como cerrador”, aclaró el piloto de los Reales, Ned Yost. “Le dijimos que sería una pieza de nuestro bullpen. Los puestos aún no se han establecido.

“Creo que el muchacho lo hizo bien. Estuvo perfecto [en oportunidades de salvamento]. Dio la cara cuando más lo necesitábamos. Lo tomas como otra opción que tenemos cuando entras en las etapas de planeamiento como equipo”.

Yost afirmó en el inicio de los entrenamientos que utilizará piezas adicionales del bullpen, tales como el zurdo Jake Diekman y los derechos Drew Storen y Brad Boxberger, junto con Peralta y el zurdo Tim Hill, con esta mentalidad: Utilizarlos en situaciones de apremio, ya sea en la séptima entrada o en la novena”.

Los Reales no contarán con un taponero por nombramiento.

A Peralta eso no le molesta eso.

“Me gusta el puesto [de cerrador]”, destacó Peralta. “Es un poco diferente. Sientes mucha adrenalina. Creo que cuando recibí la oportunidad hice mi trabajo”.

“Pero no estaba pensando en ser el taponero [esta temporada]. Simplemente estoy feliz con la oportunidad que se me ha dado de lanzar. Sólo quiero ser parte de eeste equipo y contribuir”.

No obstante, Peralta cree que tuvo una transición exitosa de ser un abridor toda su carrera a relevista. Y le agrada lanzar desde el bullpen.

“Por supuesto, me gusta”, exclamó. “Pero tienes que subir a la loma y demostrarlo. Es un poco diferente ser un relevista a ser un abridor. Tienes que atacar la zona de strike (desde el inicio).

“No hay tiempo para especular. Tienes que sacar tres outs lo más rápido posible y quizás puedas volver a lanzar al día siguiente. También sabes que sólo es una entrada, así que subes ahí y sueltas todo lo que tienes. Usas dos pitcheos y los tiras con todo”.

Peralta dijo que el hecho de saber con certeza que lanzaría desde el bullpen previo a los entrenamientos primaverales ha sido una ventaja en su preparación durante el invierno. Incluso, eso podría beneficiarle en sus números esta primavera, que él mismo reconoce han sido tradicionalmente pobres. El año pasado, el dominicano registró promedio de carreras limpias permitidas de 13.50 en los juegos de la Liga del Cactus.

Peralta promete con una sonrisa que no batallará esta primavera.

“No lo creo”, indicó. “Creo que esta primavera será diferente”.