Plan Social cumple sueño de madre y sus cuatro hijos

- Publicidad -

Santo Domingo.- El Plan de Asistencia Social de la Presidencia, PASP, sorprendió a la joven Jeannette Silfa Buena, madre soltera de 4 infantes, dos de ellos gemelos, residentes en el populoso sector de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, quien a través de un video en las redes sociales había solicitado ayuda a esa institución.

Tan pronto se enteró de la solicitud que había hecho la joven madre, la directora de esa entidad del estado, Iris Guaba, quien está inmersa día y noche en los operativos de asistencia a todas las familias dominicanas, por las medidas contra el COVID-19, ordenó a un equipo de colaboradores evaluar el caso.

Posteriormente un camión del PASP, llegó hasta el hogar de Jeannette con la buena nueva, realizando la entrega de un camarote, una nevera, estufa y su cilindro de gas, un abanico, plancha, vajilla, Sábanas, mosquiteros, entre otros enseres del hogar.

La institución del Gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, también sorprendió a la joven madre con la entrega de leche y pampers para sus dos infantes, cuya familia también recibió 10 raciones alimenticias.

Emocionada y con sus dos gemelos en brazos, agradeció a la directora del Plan Social por atender su llamado y cambiar la vida de su familia.

Igual felicidad era evidente en el sector de los Alcarrizos, a donde también en plena semana Santa, fueron asistidas dos familias de escasos recursos que fruto de un incendio lo habían perdido todo.

Se trata de los casos de las señoras Valentina Valenzuela y Luz María Martínez, ambas residentes en el barrio el Progreso del referido sector, quienes de manera simultánea también recibieron todos los enseres del hogar, tras conseguir donde alojarse.

«Cuando me pasó el caso me sentí desesperada, con dolor porque estaba en la calle, aclamé a Dios y luego al presidente Danilo Medina, pedí su ayuda y gracias a Dios han respondido conmigo, me siento muy agradecida por lo que han hecho por mí y mis hijos.» Sostuvo Luz María Martínez, emocionada.

La asistencia del Gobierno no se detiene en medio de la acción que actualmente realiza para llevar alimentos a todas las familias como parte de los esfuerzos del gobierno para mitigar los efectos del COVID-19.