PN alegó “rebeldía” en detención médico

Fue bajo el alegato de una sentencia de declaratoria de rebeldía que tenía cinco años vencida, que la Policía apresó el pasado sábado al expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Santiago Miguel Castro Ventura.

La sentencia en cuestión, dictada en 2010 por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue anulada ayer a petición de la Fiscalía del Distrito Nacional luego de que Castro Ventura compareciera por ante dicho tribunal.

La declaratoria de rebeldía contra Castro Ventura fue dictada en 2010 por el juez suplente Franny Castillo, por alegadamente no haberse presentado a una audiencia donde se le conocía una demanda por supuesta violación a la ley 136-03, sobre el Sistema de Protección a los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin embargo, para Castro Ventura la sentencia es un pretexto de la Policía para justificar su apresamiento, en virtud de que lleva 49 años haciendo vida pública y residiendo en la misma que era de su padre, en la calle Imbert casi esquina Emilio Prud Homme, del sector de San Carlos.

También te podría interesar: Castro Ventura pone a circular libro salud

En conversación telefónica con el Nacional se preguntó por qué fue ahora que se le apresó, si fue por esa sentencia, y no durante el curso de los 13 años pasados.

Recordó que lleva toda una época haciendo vida pública, incluyendo columnista de El Nacional, por lo que entiende que es injusto que se quiera alegar que su apresamiento obedeció a la citada sentencia, que incluso hace cinco años que perimió.

“Ellos dicen que yo tengo una querella del 2010, y yo me preguntó, ¿por qué usted deja pasar 13 años y usted a ese preso no lo busca en 13 años. Por qué me atropellan si saben donde vivo y qué hago, por qué me atropellan y me hacen preso y me llevan esposado a un señor de 74 años de edad”, precisó Castro Ventura.

Dijo que después que lo liberaron, el lunes en la tarde, fue invitado al despacho del jefe de la Policía en donde conversó con su director, pero que después de salir fue reapresado de nuevo y llevado al destacamento de San Carlos en donde duró detenido dos horas.

“Una persona de mi edad, a mi me pudo haber dado un infarto ahí cuando me arrestaron de nuevo. Yo les dije a los policías mátenme si lo que quieren es matarme”, refirió Castro Ventura.

Sostuvo que su apresamiento obedece en sí a un artículo que publico hace poco sobre el ametrallamiento de la UASD, en 1972.