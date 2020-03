FORT MYERS, Fla. Jorge Polanco recuerda vívidamente su primer juego en las ligas mayores. Llegó al Angels Stadium en la cuarta entrada de un juego en Anaheim y fue enviado como bateador emergente en la novena entrada. Tomó cuatro bolas seguidas de Ernesto Frieri, trotó a primera base y pronto corrió para anotar en un doble cargado de bases por Joe Mauer.

Es apropiado que fuera Mauer, porque ese día en 2014, Polanco se convirtió en el primer jugador de los Mellizos desde Mauer en hacer su debut en las Grandes Ligas antes de cumplir 21 años. Y ahora Polanco tiene otro vínculo con Mauer en mente: emular la longevidad del No. 7 en Minnesota.

“Me hace sentir bien pensar en eso. Ver a un gran jugador como Joe Mauer jugando con los Mellizos durante tanto tiempo, te enorgullece”, dijo Polanco.

Su nivel de comodidad es obvio, en su comportamiento y en su juego. Polanco se convirtió en un campocorto All-Star el año pasado, liderando a los Mellizos en carreras, golpes, dobles, triples y caminatas, y más que recompensó la confianza que los Mellizos mostraron en él al aceptar un contrato de $ 25.75 millones en febrero pasado. También comenzó a arrojar su timidez, y esta primavera regularmente habla con sus compañeros de equipo mientras se dirige a su casillero en la esquina más alejada, mostrando un dominio del inglés que decidió adquirir el año pasado.

Todavía no ha jugado esta primavera, ya que se recupera de la cirugía de noviembre para aliviar un dolor persistente de estrés repetitivo en el tobillo derecho. Sin embargo, Polanco, quien estuvo programado para comenzar como bateador designado el domingo, espera que esta temporada sea aún mejor que la anterior.

“Él cree mucho en sí mismo, y nosotros creemos mucho en él”, dijo el gerente Rocco Baldelli. “Se ha establecido en esta liga”.

Polanco dijo: “Me enorgullezco de eso. Trato de hablar con todos en [la casa club de los Mellizos]. No quiero que nadie me vea como un veterano. Me gusta que me vean como un chico con el que pueden hablar”.

UN APUNTE

Un modelo Nelson Cruz

“Quiero ser Nelson Cruz. Como persona, como jugador”, dijo Polanco sobre su compañero de equipo. “También quiero jugar [cuando tenga] 40 años”. La verdad es que su compañero ha sido un modelo de consistencia

y comportamiento en las Mayores.