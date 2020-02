View this post on Instagram

Policía Nacional aclara agentes impidieron que joven intentara arrojarse a las vías del Metro de Santo Domingo. Comprometidos con esclarecer cualquier hecho que lleve intranquilidad a nuestros conciudadanos, nuestra Policía Nacional informa que, respondiendo a un llamado de integrantes de la seguridad del Metro de Santo Domingo, detuvimos a un joven que intentaba quitarse la vida arrojándose a las vías del tren. El informe indica que, tras ser llevado a un cuarto de seguridad, el joven con sangrado en la nariz, vociferaba que era portador de una enfermedad contagiosa, no dejándose asistir por el cuerpo médico del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Omitimos la identidad del detenido por respeto al ciudadano, el que presenta un estado emocional y de resistencia violenta, para que así no sufra estigmatización social. Pedimos disculpas por el nivel de agresividad que podrían presentar la actuación de nuestros policías en un video que anda circulando por las redes sociales, por lo que en lo adelante seguiremos trabajando para seguir brindado la información sobre este caso y de todos los demás hechos que generen un interés público. Recuerden trabajamos por la convivencia pacífica, por lo que requerimos de tu colaboración porque juntos salvamos vidas. #PolicíaRD @metrosd_rd @sistema911_rd