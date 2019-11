Juan José Soto (centro) abraza a su madre Belkys Pacheco en compañía de su padre Juan Soto (extremo izquierdo) y otros familiares durante el desfile de los Nacionales ayer.

HOUSTON.- No fue el jonrón el que dio vuelta el guión del Juego 7, y mucho menos el momento que todos recordarán, pero el pasaporte de la séptima entrada de Juan Soto fue quizás el punto de apoyo alrededor del cual se desarrolló toda la entrada. También mostró por qué la estrella de 21 años de la Serie Mundial podría ser el próximo jugador que alcanza el nivel de Albert Pujols o Mike Trout.

Con un out y Zack Greinke con una ventaja de 2-0, los Nationals tuvieron la carne de su orden frente al derecho de los Astros por tercera vez: Anthony Rendon, Soto y Howie Kendrick. No querrás caminar con Rendon porque eso sacaría a Soto —que ya había pegado tres jonrones en la serie— como el empate. Los Astros no tenían un zurdo en el bullpen, así que eso significaba perseguir a Soto con un diestro, ya fuera Greinke o el relevista Will Harris.

Entonces, con Soto en espera, Rendon conectó un jonrón con un cambio de 1-0 de Greinke para poner el 2-1.

De repente, Soto representó la carrera de empate. Él había conectado un sencillo en el segundo, el único batazo que Greinke había recibido antes del cuadrangular de Rendon, luego se ponchó en la quinta en una secuencia que incluía una bola curva lenta y un cambio que Soto conectó.

En la séptima, Soto conectó una bola rápida, hizo swing a una curva y tomó un cambio. Greinke lanzó otro cambio, uno bueno en las rodillas. Fue marcada como bola. Sí, Soto tomó un descanso, el lanzamiento tenía una probabilidad de strike del 92%, pero había aprendido rápidamente. Había fallado ese cambio en la cuarta. Iba a despedirlo esta vez. El siguiente lanzamiento con un 3-1 fue una bola curva fuera del plato para la bola cuatro.

Disciplina en el plato. Es algo hermoso en un jugador tan joven. Soto tuvo la undécima tasa de persecución más baja en el béisbol en la temporada regular. Sería comprensible que un jugador joven que posee el poder de la torre de luz, que se arrastra por una carrera al final del Juego 7 de la Serie Mundial, intente conectar. Soto tomó el pasaporte.

“Uno mira a un niño de 21 años que se divierte como si estuviera jugando al stickball en el patio trasero”, dijo el mánager Dave Martínez. “Es quien es. Le encantan los momentos. Le encanta ir allí y recoger a sus compañeros de equipo”. Soto ciertamente puede divertirse, tenga en cuenta su jonrón en el Juego 6, cuando llevó su bate a la primera base, imitando el trote de jonrones de Alex Bregman de principio del juego, pero sus compañeros y oponentes elogiaron el enfoque maduro de Soto durante la postemporada. Mostró eso en esa apariencia del plato del Juego 7.

Con Soto en la base, el mánager de los Astros, AJ Hinch, tuvo una difícil decisión con Greinke, y optó por traer a Harris. Hinch dijo después del juego que apuntó este punto en el juego para que Harris enfrentara a Kendrick y Asdrubal Cabrera. Tenga en cuenta que Hinch no mencionó a Soto. Eso es porque no tenía una buena opción para Soto. Diablos, al principio de la serie le dio a Soto un pasaporte intencional, después de no emitir una en toda la temporada. Podría haber sido agradable si la oficina le hubiera dado a Hinch un zurdo en el bullpen solo para este tipo de situación.

Kendrick, por supuesto, le conectó un jonrón a Harris para poner a Washington al frente, y los Nacionales luego agregaron tres carreras de seguridad. Soto agregó un sencillo productor con dos outs en la octava que puso el marcador 4-2.

Los números finales de Soto en la Serie Mundial: .333 / .438 / .741 con tres jonrones y siete carreras impulsadas. Se convirtió en el jugador más joven en pegar tres jonrones en una Serie Mundial. Tuvo un doble crucial de dos carreras con Gerrit Cole en el Juego 1, el jonrón a Justin Verlander en el Juego 6 y el sencillo productor en el Juego 7.

La respuesta de Soto después del juego al ganar la Serie Mundial: “¡Te hace bailar!”. Luego comenzó a bailar. Sus números generales en la postemporada: .277 / .373 / .554. El sitio web thebaseballgauge.com realiza un seguimiento de una estadística llamada probabilidad de victoria del campeonato agregada, que determina cómo el resultado de cada turno al bate afecta las probabilidades de ganar un juego en particular y de ganar la Serie Mundial. El jonrón de Kendrick frente a Harris fue la jugada más grande de la postemporada, pero el jugador que lideró toda la postemporada en total CWPA fue Soto.