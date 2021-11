Posey se retira, deja de ganar $22 millones

SAN FRANCISCO – Después de que su vuelo aterrizara en el Aeropuerto Internacional de San Francisco el jueves, el presidente de operaciones de béisbol de los Gigantes, Farhan Zaidi, permaneció en su puerta más tiempo de lo habitual. Una parte de Zaidi todavía estaba en negación, negándose a aceptar que estaba a punto de ver al mejor receptor en la historia de los Gigantes alejarse del juego.

Zaidi trató de retrasar la realización el mayor tiempo posible, incluso cuando se sentó en el estrado en Oracle Park más luego en la tarde cuando Buster Posey anunció oficialmente su retiro de las Grandes Ligas.

«No sé si este es el momento adecuado para ello, pero solo quería preguntar, ¿es esto algo definitivo, seguro?» Zaidi preguntó en broma.

Es difícil imaginar a los Gigantes sin Posey, un siete veces All-Star que se convirtió en la pieza fundamental de los tres campeonatos de la Serie Mundial de San Francisco la última década. La decisión de Posey tomó a muchos con la guardia baja, pero en verdad, el veterano de 34 años ingresó la temporada pasada con un indicio de que 2021 sería el último año de lo que probablemente sea una carrera de Salón de la Fama.

«Entré en esta última temporada sintiendo que podría ser la última», dijo Posey. “Simplemente me di algo de espacio en mi mente para estar bien y decidir lo contrario si quería seguir jugando. Realmente nunca vacilé. Creo que realmente me permitió vaciar el tanque de verdad, de verdad, este año como nunca antes lo había hecho».

Posey respondió con una de las mejores temporadas de su carrera de 12 años, bateando .304 con un OPS de .889 y 18 jonrones mientras lideraba a los Gigantes a un récord de franquicia de 107 victorias y su primer título de la Liga Nacional Oeste desde 2012. Tenía una opción de club de $ 22 millones para el 2022 que los Gigantes habrían ejercido felizmente, pero al final, Posey eligió salir en la cima de su juego, citando el deseo de pasar más tiempo con su familia con su salud aún intacta.

«La razón por la que me retiro es que quiero poder hacer más cosas de febrero a noviembre con mi familia», dijo Posey. «Físicamente, ahora es mucho más difícil y, para ser honesto, es difícil disfrutarlo tanto cuando hay un dolor físico con el que estás lidiando a diario».

Posey mostró previamente su compromiso con su familia al elegir no jugar en la campaña ’20 acortada por la pandemia después de que él y su esposa, Kristen, adoptaran a las gemelas Ada y Livvi, que nacieron prematuramente en julio de 2020. La pareja tiene otro par de gemelos, Lee y Addison, que recientemente cumplieron 10 años.

La voz de Posey se quebró cuando reconoció a su familia en sus comentarios de apertura, agradeciendo a Kristen por «el amor y el apoyo desde el primer juego hasta el último», y agregando que ser padre de sus cuatro hijos es «la mayor alegría de mi vida».

Posey estaba motivado para volver y jugar en 2021 para demostrar que podía redescubrir su mejor momento, y logró ese objetivo en el camino a ganar el premio al Jugador del Año de la Liga Nacional de Sporting News por segunda vez en su carrera.

A pesar de su temporada de resurgimiento, Posey sintió que el costo físico de jugar la posición más exigente en el béisbol lo estaba alcanzando y erosionando parte de la alegría de su éxito en el campo. Posey sufrió una terrible lesión en el tobillo izquierdo luego de una colisión en el plato con Scott Cousins ​​en 2011, se sometió a una cirugía de final de temporada en su cadera derecha en 2018 y también ha perdido tiempo con conmociones cerebrales a lo largo de su carrera.

Posey reconoció que probablemente podría haber superado el dolor y seguir jugando durante algunas temporadas más, pero sintió que era el momento adecuado para colgar sus clavos.

«Puedo decir honestamente, no, jugar como lo hice no me influyó», dijo Posey. «Creo que es parte de la razón por la que me siento en paz con mi decisión, porque obviamente sería mucho más difícil si sintiera lo contrario».

Posey, por supuesto, no tiene nada más que demostrar. Ganó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional 2010, los honores de MVP de la Liga Nacional ’12, cuatro Premios Bateador de Plata de la Liga Nacional (es finalista de otro este año), un Guante de Oro de la Liga Nacional y el título de bateo de la Liga Nacional ’12.

“La realidad de un futuro sin ti y tu familia y lo mucho que significaste para nosotros al menos en el campo ha sido algo que todos digerimos”, dijo Zaidi a Posey. «Incluso con ese sentimiento mixto, hay una sensación de gratitud abrumadora por todo lo que has significado para esta organización».

Posey dijo que planea regresar a su Georgia natal para estar más cerca de su familia extendida en el futuro cercano, aunque todavía planea seguir involucrado con los Gigantes de alguna manera. Sabe que será extraño no presentarse en Scottsdale, Arizona, una vez que llegue el entrenamiento de primavera en febrero, pero espera tener las manos ocupadas todavía.

«Definitivamente será diferente», dijo Posey. “Pero puedes ver a los bebés gateando en el antepecho de la ventana por aquí. Estoy bastante seguro de que estaremos ocupados».