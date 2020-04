PRD plantea ponderar sin prisa nuevas fechas para elecciones

- Publicidad -

Santo Domingo. – Mediante carta enviado al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Espaillat, y demás miembros titulares del Pleno de alto órgano Electoral; el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, manifestó estar de acuerdo de que sean pospuestas las fechas de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas a celebrarse el próximo 17 de mayo.

No obstante, Vargas, entiende que fijar nuevas fechas en este momento no es lo más oportuno, al razonar, que este planteamiento parte del hecho de que hasta el momento las autoridades de salud pública nacionales y/o internacionales, “no están en condiciones de predecir, con alguna certidumbre, cuál es el período de decadencia de la pandemia a un nivel que no represente peligros fundados para la comunidad”.

“De modo que se pudiera crear un ambiente de confianza entre los actores políticos nacionales que debería dar de entrada que las elecciones no se llevaran a cabo el próximo 17 de mayo, y darse un plazo hasta por lo menos al 30 del presente mes de abril, para entonces evaluar la situación y fijar la fecha probable”, agregó.

El presidente de los blancos y también Canciller de la República, sostiene que este escenario permitiría fijar plazos más realistas, ya que nada aseguraría que una fecha fijada desde ahora pueda ser idónea.

Expuso que se debe tomar en cuenta que el Covid 19 se inició en China, al menos de conocimiento público, el 31 de diciembre 2019, y la cuarentena llegó hasta marzo de este año, y que todavía hay contención.

No obstante, el líder político, precisó que la determinación de las nuevas fechas deberán ser el resultado del diálogo entre la JCE y los partidos, organizaciones, y movimientos políticos, y sus respectivos candidatos presidenciales, “de forma que lleguemos a una decisión de consenso” y que estas fechas permitan que el 16 de agosto se lleve a cabo el traspaso de mando a las autoridades electas.

Elecciones en el exterior

En tanto que, sobre las elecciones en el exterior, el presidente del PRD, señaló que muchos países han tomado medidas de suspender y no permitir en estas circunstancias elecciones presidenciales en sus territorios, tales como, Estados Unidos de Norteamérica; el Reino de España; Francia; entre otros, “decisiones oficialmente comunicadas al gobierno dominicano por los canales diplomáticos”.

En ese sentido, dijo que es verosímil que, en cualquiera de los escenarios anteriores, en la celebración de las elecciones indicadas, “no será posible considerar el voto del dominicano en el exterior”.

Observó que Sistema Electoral dominicano no contempla forma de votación que no sea la tradicional, o sea, la concurrencia o presencia de los votantes ante las asambleas electorales, por lo que resultaría difícil ofrecer otras alternativas a los electores empadronados en el exterior.

En la misiva, el presidente del PRD reafirma que hace esos planteamientos en momento donde todos y todas, como una sola familia y un solo equipo, “trabajamos para cuidar nuestra gente y frenar esta pandemia sanitaria, y “con el mejor espíritu de contribuir a que los procesos eleccionarios sean cada vez más transparentes y participativos y se fortalezca nuestra democracia”.