Santo Domingo, RD.– La cuarta edición del Premio Nacional de Turismo 2025 reunió a los principales actores del sector para destacar las iniciativas y personalidades que han impulsado el crecimiento y la proyección del turismo dominicano en el último año.

Entre los momentos más destacados estuvo la nominación por trayectoria de tres referentes del turismo nacional: Frank Rainieri, pionero del desarrollo de Punta Cana; Edmundo Aja Flaiter, presidente del consejo de Hoteles Hodelpa; y Leonardo Wehe, reconocido por su visión empresarial e impulso a nuevos modelos de negocio. Los tres fueron homenajeados por su legado, compromiso y aporte al crecimiento sostenible de la industria.

El presidente del premio, Luis Santiago Severino, resaltó que el turismo no solo es un motor económico, sino también “un puente que une culturas y una ventana para mostrar al mundo nuestra historia, la calidez de nuestra gente y la belleza de nuestros paisajes”.

Quizas te interese leer: Conductor gana un millón en la lotería y termina hospitalizado tras meses de fiesta

Innovación y sostenibilidad



En esta edición, el premio presentó un hito único: el primer reconocimiento fabricado con sargazo, diseñado por la empresa Eco Trofeos, promoviendo la sostenibilidad y el uso responsable de recursos naturales.

El evento contó con la presencia de autoridades, empresarios y representantes de organizaciones, quienes destacaron el impacto positivo del premio en la profesionalización y competitividad del sector turístico. Además, reafirmó su papel como plataforma de inspiración y encuentro para quienes trabajan por un turismo responsable, inclusivo y resiliente.

El Premio Nacional de Turismo 2025 contó con el respaldo de instituciones y empresas como el Ministerio de Turismo, IDAC, INFOTEP, Cap Cana Ciudad Destino, Banreservas, Hoteles Catalonia, Lopesan Costa Bávaro, Senator All Inclusive Resorts, entre otros, consolidándose como un símbolo de excelencia y compromiso con el desarrollo sostenible del país.