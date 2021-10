Presencia veterana de ‘Tío Albert’ invaluable para Dodgers

ATLANTA – Después de una actuación de dos jonrones en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Bravos, el jardinero de los Dodgers AJ Pollock se sentó ante los reporteros en un podio de la conferencia de prensa posterior al juego. No estaba hablando de su propia actuación en el plato. En cambio, Pollock, un All-Star de 2015, estaba escuchando atentamente cada palabra que decía Albert Pujols, que estaba sentado a su izquierda.

Pujols, de 41 años, es posiblemente el mejor bateador derecho de su generación, pero ya no es el jugador que alguna vez fue. Tampoco es el bateador más temido del juego, uno que atormentó a la Central de la Liga Nacional durante más de una década como miembro de los Cardenales. Sin embargo, sí sabe cómo llamar la atención de todos en la sala.

En esta etapa de su carrera, Pujols ha encontrado la manera de saborear cada momento de esta temporada, incluso si sus contribuciones no se manifiestan como antes. Todavía no ha anunciado planes para su futuro y no espera hacerlo hasta después de la temporada. El enfoque de Pujols es tratar de ayudar a los Dodgers a ganar otro título y compartir toda su sabiduría con los jugadores más jóvenes.

«Ves a los muchachos jugar este juego durante tanto tiempo, y nunca tienen la oportunidad de estar en la postemporada», dijo Pujols. “He tenido la suerte de estar en tantos juegos, ganar la Serie Mundial, y es divertido. Esto es por lo que juega todo jugador. … Estar en esta situación es bastante especial. Disfruto cuando estoy jugando. Disfruto cuando estoy en el banco, simplemente ayudando a los muchachos tanto como puedo».

En una casa club llena de estrellas y futuros miembros del Salón de la Fama, no es frecuente ver que una adquisición a mitad de temporada tenga un impacto tan grande como Pujols en este equipo de los Dodgers. Cuando habla, todos escuchan. Cuando entra a una habitación, la presencia de un ícono del béisbol es palpable.

«Desde el primer día, ha tenido un gran impacto en todos nosotros», dijo el antesalista de los Dodgers, Justin Turner. “Solo su liderazgo, su experiencia, su ética de trabajo. Y la forma en que se ocupa de sus negocios es un ejemplo para todos».

En poco tiempo, Pujols se ha consolidado como líder de equipo. Las camisetas del “Tío Albert” cuelgan en todos los casilleros dentro de la casa club de los Dodgers. Sus abrazos posteriores al jonrón se han convertido rápidamente en una tradición de Los Ángeles. Si sus compañeros de equipo, particularmente los bateadores, necesitan escuchar una voz veterana, generalmente es Pujols quien cumple con el mensaje claro.

“Lo he dicho probablemente 100 veces, cuando lo ves al final del dugout después de que un chico pega un jonrón, es casi como si estuviera más feliz que el chico que pegó el jonrón, esperando para darte un gran abrazo”, dijo Turner. «Ha sido genial para todos y aporta mucho a este equipo».

Si bien Pujols le ha dado a los Dodgers una presencia invaluable en el camerino, todavía es muy capaz de impactar un juego con su bate. Ha continuado rastrillando contra los lanzadores zurdos. Pujols concluyó la temporada regular con un promedio de .303 y 10 jonrones contra zurdos desde que se unió a Los Ángeles el 17 de mayo. Su habilidad estuvo en plena exhibición nuevamente el jueves, bateando de 2-2 con una base por bolas contra el as de los Bravos, Max Fried.

«Ha sido un líder sobresaliente para nosotros durante toda la temporada, y tenemos mucha confianza en él», dijo el utilitario de los Dodgers, Chris Taylor. «Obviamente ha estado en momentos importantes, en momentos importantes en su carrera, y es un verdadero profesional y realmente puede batear».

Cuando los Angelinos designaron a Pujols para asignación en mayo, parecía que su carrera iba a llegar a un final sin ceremonias. Pujols, sin embargo, nunca dejó que esos pensamientos se colaran en su mente.

Pujols siguió trabajando. El futuro miembro del Salón de la Fama de la primera votación todavía quería demostrar que podía contribuir, y quería asegurarse de estar listo cuando o si se materializara otra oportunidad. Unos días después de que Pujols pasara los reclamos, recibió una llamada. Los Dodgers, que buscaban desesperadamente otro bate derecho, estaban interesados.

El manager Dave Roberts y el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman le presentaron un plan sencillo a Pujols. No iba a jugar todos los días. De hecho, probablemente solo tendría aperturas contra pitcheos zurdos. Aceptar un rol reducido no siempre es fácil para un ex All-Star perenne, pero Pujols aceptó los términos. Ha ido incluso mejor de lo que esperaban los Dodgers.

«No doy nada por sentado», dijo Pujols. “Tomo mis turnos al bate. Tomo mis turnos al bate como si fuera el último juego de mi carrera, y eso ha sido lo mismo desde el Día 1, cuando tuve la oportunidad de usar un uniforme con los Cardenales en 2001″.

Solo Pujols sabe exactamente cuándo será la última vez que se ponga un uniforme de Grandes Ligas. Quizás sea al final de la actual postemporada de los Dodgers. Quizás no lo sea. En este momento, el mejor bateador nacido en República Dominicana de todos los tiempos está disfrutando de estar de regreso en este momento, con la oportunidad de concluir su histórica carrera con un tercer título de Serie Mundial.

“Esto es algo que atesoraré por siempre en mi vida”, dijo Pujols.