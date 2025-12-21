Hato del Yaque, Santiago. – el presidente Luis Abinader, encabezó la entrega de 180 apartamentos del Plan Mi Vivienda y dejó inaugurada la Escuela Básica Hato del Yaque, dos obras que impactan de manera directa la calidad de vida de cientos de familias y más de 650 estudiantes de este distrito municipal.

La entrega de los apartamentos representa un paso significativo en la reducción del déficit habitacional y en la dignificación de familias que durante años residieron en condiciones de alta vulnerabilidad, muchas de ellas asentadas en zonas de riesgo en Arroyo Gurabo.

Con estas nuevas unidades, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) alcanza 1,320 soluciones habitacionales entregadas en esta demarcación.

Durante el acto, el ministro del MIVED, Carlos Bonilla, destacó que el proyecto no solo garantiza un techo seguro, sino también nuevas oportunidades para las familias beneficiadas. “Antes vivían con incertidumbre; hoy inician una etapa de estabilidad y progreso. Cuidar estos espacios es clave para fortalecer la comunidad”, expresó.

En tanto, el director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, subrayó que las familias ahora cuentan con acceso a servicios básicos que antes no tenían, lo que se traduce en mejores condiciones para el desarrollo humano.

Afirmó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de “no dejar a nadie atrás” y de invertir cada recurso público en mejorar la vida de la gente.

De su lado, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, resaltó que el proyecto crea un entorno digno y armonioso para las familias, con una inversión total estimada en RD$6,000 millones, destinada a impulsar el bienestar y el futuro de la comunidad.

El complejo habitacional cuenta con áreas verdes, espacios recreativos, parqueos, zonas institucionales y facilidades deportivas, incluyendo una cancha de baloncesto, todo concebido para fomentar la convivencia, la organización comunitaria y el desarrollo familiar sostenible.

Educación como pilar del desarrollo

Como parte de la misma jornada, el presidente Abinader inauguró la Escuela Básica Hato del Yaque, una obra largamente demandada por la comunidad y que beneficiará a más de 650 estudiantes.

El plantel dispone de 26 aulas, distribuidas en cinco bloques, uno administrativo y cuatro docentes, además de comedor escolar con capacidad para 360 alumnos, cocina, cancha deportiva y estacionamiento.

Avances en salud especializada

La agenda presidencial incluyó además la inauguración del Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA), un moderno centro de tercer nivel que fortalecerá la atención médica especializada en la región.

El hospital cuenta con infraestructura diseñada bajo estándares internacionales, orientada a elevar la calidad de los servicios médicos y quirúrgicos.

Con estas obras, el Gobierno reafirma su apuesta por un desarrollo integral que coloca a la familia, la educación, la salud y la vivienda digna como pilares esenciales para la transformación social y económica del país.