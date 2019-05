Ely Hydes, el hombre que recuperó el histórico jonrón del bateador de los Angeles Angels, Albert Pujols, pero planeó mantenerlo, cambió de opinión el viernes y ahora dice que le gustaría devolver la bola a Pujols o dárselo al Salón de la Fama del Béisbol.

Bueno, Pujols también cambió de opinión, y ahora no quiere la pelota de béisbol que representa su 2,000 RBI.

“No la quiero, hermano”, dijo Pujols a USA TODAY Sports. “Él puede mantenerla. Tuvo la oportunidad de dármela (jueves) y se negó. Esta bien. Es su derecho.

“Entonces, no hay necesidad de que cambie de opinión ahora.

“Deja que la guarde”.

Hydes, quien le dijo a los reporteros el jueves que planeaba quedarse con la bola él mismo, o posiblemente dárselo a su hermano, le dijo al Detroit News el viernes que tampoco la quiere más.

“Dormí en eso”, dijo Hydes a The Detroit News. “Todo lo que siempre quise fue dormir en él. Dormí en él y me desperté y creo que (Pujols) es un acto de clase”.

“Él no es mi jugador, no es mi chico, no merezco la pelota”. Lo reconsideré. 100%. O se lo voy a dar a Pujols o al Salón de la Fama.

“No quiero dinero”.

Hydes dijo a los reporteros que originalmente se negó a darle el balón a Pujols porque se sintió presionado por el personal de seguridad de los Tigres, rechazando las ofertas para reunirse con Pujols, o recibir otros recuerdos, como artículos autografiados del Angelino Todos Estrellas, Mike Trout, o de la estrella de los Tigres, Miguel Cabrera.

Los Tigres disputaron firmemente las acusaciones de Hydes.

“Hablamos con miembros del personal de operaciones y seguridad de Comerica Park que tuvieron contacto con el invitado, y no tenemos dudas de que nuestro personal se comportó de manera profesional al hablar con el invitado”, dijo el vicepresidente de los Tigres, Ron Colangelo, en una entrevista. correo electrónico a USA TODAY Sports y otros puntos de venta de Detroit.

“Después de las generosas ofertas de los recuerdos autografiados de los Ángeles y los Tigres, incluido un encuentro con Albert Pujols, nuestro personal informó al huésped que era necesario llegar a una decisión ya que los Ángeles se irían del estadio poco después de que terminara el juego.