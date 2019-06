TORONTO.- Por primera vez desde que se unió a los Angelinos antes de la temporada del 2012, el dominicano Albert Pujols regresará a San Luis para enfrentarse a los Cardenales en la serie interligas que inicia el viernes.

Pujols, que fue tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, nueve veces llamado al Juego de Estrellas y dos veces ganador de la Serie Mundial durante sus 11 temporadas con los Cardenales, dijo que está emocionado por jugar en Busch Stadium por primera vez desde el 2011. Sin embargo, aclaró que está tratando de pensar mucho en eso.

“Yo creo que va a ser bien emocionante para mí”, dijo Pujols. “Cuando llegué a San Luis tenía 21 años y cuando me fui tenía 32. Llegué siendo un niño y me fui siendo un hombre. No sé puede ignorar el éxito que tuve allí, individual y colectivamente, ganando campeonatos.

Es algo tremendo. Estoy emocionado”.

Debido a las particularidades del calendario de los juegos interligas, los Angelinos no habían visitado San Luis desde el 2010.