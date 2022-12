Putin y su fracasada invasión a Ucrania

Vladimir Putin,

Presidente de Rusia.-

Ante los fracasos con su invasión a Ucrania ha utilizado el invierno no solo para reducir al mínimo el suministro de gas, sino para incrementar los bombardeos en ciudades que han plantado resistencia a sus tropas. Sus acciones han generado un movimiento que busca que Rusia sea excluida del Consejo de Seguridad de la ONU.

Luiz Inácio Lula da Silva

Lula da Silva,

Presidente electo Brasil.-

Aunque no se tenga la menor duda no deja de ser alentadora su garantía de que en su mandato habrá más democracia y derechos para el pueblo en su país. Su aporte sería mayor si consigue que la corrupción no vuelva a permear su gestión. Esa es la parte que más atención despierta en la comunidad internacional, sin restar importancia a su compromiso.

Papa Francisco

Papa Francisco,

Jefe del Vaticano.-

Liderazgo moral como el suyo es fundamental para revertir el curso de esa humanidad insaciable de dinero, poder y placer con el menor esfuerzo que devora a los mas débiles y causa las guerras que denunció durante la misa del gallo. Las fuerzas morales son el medio para salir del abismo en que se está.