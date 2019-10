Muere estrella

La estrella pop y actriz surcoreana Sulli fue hallada muerta ayer lunes en su casa en el sur de Seúl, dijo la policía. La artista de 25 años fue encontrada luego que su manager fue a su casa en Seongnam porque no había respondido llamadas telefónicas por horas

Sin señales de crimen

Kim Seong-tae, un agente del Departamento de Policía de Seongnam Sujeong, dijo que no había señales de crimen y la policía no encontró ninguna nota de suicidio. “La investigación está en curso y no haremos conjeturas sobre la causa de muerte”, dijo Kim, agregando que video de una cámara de seguridad en la casa de Sulli no mostró ninguna intrusión. SM Entertainment, la agencia que representaba a Sulli, dijo que su deceso era “muy difícil de creer y triste”.

Fuertes acusaciones

La ex esposa del actor de la exitosa película Avengers, Jeremy Renner, lo acusó de amenazar con matarla, y en otra ocasión de poner una pistola en su propia boca en una amenaza de suicidio, cuando estaba borracho y drogado con cocaína.

Por la custodia

El actor y su ex esposa Sonni Pacheco están peleando por la custodia de su hija de seis años, Ava. Se separaron en 2014 después de menos de un año de matrimonio y desde entonces han compartido la custodia de Ava, pero la madre ahora dice que debe cuidarla de tiempo completo, alegando que el hogar de su padre no es seguro para la niña, y que él no es un padre apto. Pacheco afirma que Renner tiene problemas de abuso de sustancias y alcohol.

Abofeteado

El famoso y reconocido diseñador de calzado Tom Ford es muy prestigiado, y se esfuerza por complacer los caprichos de las celebridades, algo que no le ha resultado tan “peligroso” como con algunos de sus clientes que no son famosos.

Cliente insatisfecho

Ford reveló una anécdota que en su momento lo asustó mucho: “En una ocasión una mujer me abofeteó porque el tacón de su zapato se había roto. Se lo tomó como algo personal.

Yo estaba esperando mi coche frente al hotel Beverly Hills cuando una desconocida se me acercó, me dio una bofetada y me dijo: “Compré uno de tus pares de zapatos para un evento especial y el tacón se partió a la mitad, me hizo quedar como una idiota’”, dijo el diseñador.