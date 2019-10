Crítica relación

Lindsay Lohan criticó a Cody Simpson por “conformarse con menos” al salir con Miley Cyrus. Y es que la hermana de Lindsay, Ali Lohan, mantuvo una relación con el cantante antes de comenzar su romance con Cyrus, razón por la cual, Lindsay no les ha sacado el guante.

En Instagram

La actriz de 33 años dejó un comentario en una publicación de Instagram en donde se aprecia al intérprete de “Pretty brown eyes” en compañía de su hermana: “Cuando te das cuenta que fallaste y te conformaste con menos @codysimpson. La familia lo es todo, ganaste “la máscara”, pero perdiste en tu futuro”. Tiempo después, Lindsay borró el ácido comentario, sin embargo; varios usuarios de twitter le tomaron screenshot para mostrar la evidencia.

Se une a elenco

Cardi B se ha unido a la familia Fast & Furious. La rapera, quien recientemente debutó en la pantalla grande con la película Hustlers, protagonizada por Jennifer López, apareció en un video de su nuevo coprotagonista Vin Diesel, dando la noticia.

Vídeo

Diesel publicó un audiovisual en su cuenta de instagram, de su último día de rodaje en el Reino Unido, en el que Cardi se queja de los largos días de filmación: “Estoy cansada, pero no puedo esperar. creo que esto será lo mejor. Necesito tomar una siesta”, dijo la cantante de origen dominicano. El nuevo vídeo salió un día después de que Diesel confirmó, a través de una fotografía, que el intérprete boricua Ozuna se uniría al elenco de Fast & Furious 9.

Falta de pago

La ex abogada de divorcios del intérprete estadounidense de “I Believe I Cant Fly”, R. Kelly, se sumó a los problemas del cantante encarcelado por acusaciones de abuso sexual contra varias mujeres, al demandarlo por 12 mil dólares.

12 mil dólares

Lisa Damico, quien representó a Kelly cuando se enfrentó a la cárcel en marzo por no pagar la manutención de los hijos y gastos de educación para su hija, presentó su solicitud al juez del condado de Cook, Lori Rosen, según el Chicago Sun-Times, alegando que Kelly le pagó solamente US$12 mil en marzo, después de que ella le facturó más de 25 mil dólares. El resto del dinero no fue recibido, alega, y ahora la abogada de divorcio quiere que pague.