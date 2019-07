SANTIAGO.-El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Federico Antún Batlle (Quique) dijo aquí este domingo que no está de acuerdo con una reforma constitucional para habilitar a una sola persona.

Antún Batlle, habló en esos términos previo a una misa por el 17 aniversario del fallecimiento del expresidente Joaquín Balaguer en la iglesia San José del sector Baracoa de esta ciudad.

Antun Batlle, señaló que las 39 reformas que se han hecho a la Constitución, 35 fueron para el tema de la reelección presidencial y recordó que esa organización política no modificó la carta magna para que el extinto líder reformista pudiera reposturlarse.

“El hecho de una reforma no puede ser para habilitar a una sola persona no estamos de acuerdo, este país tiene muchos problemas que enfrentar y el Partido Reformista no está de acuerdo en plantear nada al respecto a algo que todavía no se ha iniciado”, apuntó Quique.

El dirigente reformista, criticó que mientras el país se debate en serias dificultades, dos facciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantienen en pleito “por una disputa de ambición y de codicia”.

Asimismo, Antún Batlle, lamentó que por las debilidades de los últimos presidentes con relación a la soberanía nacional, se permitió la llamada de atención del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo al presidente Danilo Medina.

“Todo lo contrario siempre se ha respetado la soberanía en la República Dominicana y nosotros entendemos que los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo”, señaló el presidente del PRSC.

En la ceremonia religiosa además de Antún Batlle, se encontraban el presidente del PRSC aquí, Rafael (Papito) Cruz, el presidente en funciones del PRSC, Eddy Alcántara, el diputado Máximo Castro Silverio, los dirigentes reformistas Sergia Elena Selimán, Martín Durán, tambien el diputado del PRM por La Vega, Fausto Ruíz.