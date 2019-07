CIUDAD TRUJILLO, PERU. El combinado de la República Dominicana dispuso con anotación fácil de tres sets por cero sobre Guatemala (25,6, 25-8,y 25-10) y así mantuvo su invicto (2-0) en la XVIII Copa Panamericana de Voleibol Femenino que se celebra con éxito aquí.

Las dominicanas, numero 10 en el ranking mundial de la FIVB, lucieron muy superiores en el aspecto técnico, en todos los sentidos, en cada uno de los tres parciales. Inclusive, el dirigente ganador no utilizo a sus mejores exponentes.

Yonkaira Pena fue la mejor por Dominicana con 21 puntos, seguida por Marifranchy Rodríguez con 12 y Gina Mambrú con nueve.

Por Guatemala, la única atleta que brillo fue Rut Gómez con ocho puntos.

Guatemala, (0-2) , que ocupa el lugar número 39 en el Ranking Mundial de la FIVB, no pudo descifrar el ataque de sus rivales porque la superioridad era más que evidente. La mala recepción de Guatemala se hizo muy evidente ante los ataques y los servicios de las dominicanas.

Igualmente, el bloqueo de las Quisqueyanas les hizo daño a las muchachas de Centroamérica durante todo el partido. En ninguno de los tres parciales, las jugadoras de Guatemala en los primeros dos games no pasaron de 10 puntos, lo lograron en el tercero.

En el primer parcial, las criollas con fuertes remates, bloqueos oportunos y saques que no dominaban las jugadoras de Guatemala, dominaron sin problemas el mismo. Ganaron los dos tiempos técnicos y dejaron a sus rivales en apenas seis puntos.

Partido de hoy

La República Dominicana buscará este lunes mantener su invicto en la Copa Panamericana cuando se enfrente al sexteto de Argentina, a las siete de la noche,