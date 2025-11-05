RD tendrá siete fines de semana largos en 2026

Santo Domingo. – El Ministerio de Trabajo anunció este miércoles el calendario de días feriados correspondientes al año 2026, en cumplimiento de la Ley 139-97, que regula el traslado de las festividades que coincidan con días laborales de la semana.
La legislación, vigente desde junio de 1997, establece que los feriados que caigan martes, miércoles o jueves podrán ser movidos para el lunes más cercano, con el objetivo de fomentar el turismo interno y la planificación laboral. Estos lineamientos deben aplicarse en todos los establecimientos del país.
Calendario de días feriados del año 2026
- Jueves 1 de enero – Año Nuevo (inamovible)
- Martes 6 de enero – Día de los Santos Reyes Se trabaja y se traslada al lunes 5
- Miércoles 21 de enero – Día de Nuestra Señora de la Altagracia (inamovible)
- Lunes 26 de enero – Natalicio de Juan Pablo Duarte (inamovible)
- Viernes 27 de febrero – Día de la Independencia Nacional (inamovible)
- Viernes 3 de abril – Viernes Santo (inamovible)
- Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo Se trabaja y se traslada al lunes 4 de mayo
- Jueves 4 de junio – Corpus Christi (inamovible)
- Domingo 16 de agosto – Día de la Restauración (inamovible)
- Jueves 24 de septiembre – Día de Nuestra Señora de las Mercedes (inamovible)
- Viernes 6 de noviembre – Día de la Constitución Se trabaja y se traslada al lunes 9 de noviembre
- Viernes 25 de diciembre – Navidad (inamovible)
El Ministerio informó que el detalle completo del calendario feriado 2026 está disponible para descarga en su portal institucional: www.mt.gob.do, así como en sus redes sociales oficiales y distintos medios de comunicación.