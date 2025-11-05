RD tendrá siete fines de semana largos en 2026

Santo Domingo. – El Ministerio de Trabajo anunció este miércoles el calendario de días feriados correspondientes al año 2026, en cumplimiento de la Ley 139-97, que regula el traslado de las festividades que coincidan con días laborales de la semana.

La legislación, vigente desde junio de 1997, establece que los feriados que caigan martes, miércoles o jueves podrán ser movidos para el lunes más cercano, con el objetivo de fomentar el turismo interno y la planificación laboral. Estos lineamientos deben aplicarse en todos los establecimientos del país.

Calendario de días feriados del año 2026

Jueves 1 de enero – Año Nuevo ( inamovible )

– Año Nuevo ( ) Martes 6 de enero – Día de los Santos Reyes Se trabaja y se traslada al lunes 5

– Día de los Santos Reyes y se traslada al Miércoles 21 de enero – Día de Nuestra Señora de la Altagracia ( inamovible )

– Día de Nuestra Señora de la Altagracia ( ) Lunes 26 de enero – Natalicio de Juan Pablo Duarte ( inamovible )

– Natalicio de Juan Pablo Duarte ( ) Viernes 27 de febrero – Día de la Independencia Nacional ( inamovible )

– Día de la Independencia Nacional ( ) Viernes 3 de abril – Viernes Santo ( inamovible )

– Viernes Santo ( ) Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo Se trabaja y se traslada al lunes 4 de mayo

– Día del Trabajo y se traslada al Jueves 4 de junio – Corpus Christi ( inamovible )

– Corpus Christi ( ) Domingo 16 de agosto – Día de la Restauración ( inamovible )

– Día de la Restauración ( ) Jueves 24 de septiembre – Día de Nuestra Señora de las Mercedes ( inamovible )

– Día de Nuestra Señora de las Mercedes ( ) Viernes 6 de noviembre – Día de la Constitución Se trabaja y se traslada al lunes 9 de noviembre

– Día de la Constitución y se traslada al Viernes 25 de diciembre – Navidad (inamovible)

El Ministerio informó que el detalle completo del calendario feriado 2026 está disponible para descarga en su portal institucional: www.mt.gob.do, así como en sus redes sociales oficiales y distintos medios de comunicación.