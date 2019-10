nbamaniacs.com

El nuevo Michael Jordan, el nuevo Kobe Bryant, el nuevo LeBron James… La llegada de nuevos talentos a la NBA siempre provoca que se tienda a ver en los recién aterrizados rasgos que puedan acercarlos a estrellas pasadas. A veces ocurre.

LeBron arribó a la Liga rodeado de un halo de enormes expectativas que incluso se han quedado cortas. Pero hay otros casos, la mayoría, en los que que muchos de esos chicos se convierten en buenos jugadores sin que pueden ser tildados de súper estrellas. Y esto decepciona. No es lo mismo ir superando listones que nunca alcanzar el primero que te colocaron para saltar.

Con ese argumento, Alvin Gentry rechaza enérgicamente que que se quiera comparar desde el impacto que pueda tener Zion Williamson con el de otros jugadores, en su caso con el de LeBron James. El técnico de New Orleans Pelicans cree que es contraproducente para el desarrollo del talento.

“Hay muchos chicos que con 19 años pueden llegar e impactar en la liga. Hay uno por California, pero no hay nadie como él… No deberían hacer esa comparación. No lo hacemos. Comparamos a Zion con Zion. Queremos que sea el mejor Zion que pueda ser. Nada más. Queremos que se convierta en el mejor jugador posible usando su nombre y sin comparaciones. Sé que es inevitable que estas cosas ocurran”, explica a Malika Andrews de ESPN.

Todo tiene su lógica. La comparación de James con Williamson se debe en gran medida a que fueron dos jugadores cuyo físico y capacidad atlética destacaba sobre los demás. En el caso del jugador de los Pelicans, hablamos de un chico de 1,98 centímetros que pesa cerca de 130 kilos y que se mueve a gran velocidad.

EL DATO

Con los medios

Williamson estaba jugando en medio del primero de lo que seguramente serán cien polvorines de los medios, este es un suave remolino sobre las comparaciones de LeBron James, quien jugó su primer juego de la NBA hace 16 años.

Williamson monta espectáculo

Jay Busbee

Yahoo Sports

ATLANTA: Zion Williamson tardó exactamente 104 segundos (no oficiales) en anunciar su llegada a la NBA con una tormenta de un molino de viento que comenzó en algún lugar alrededor de la mitad del muslo, giró alrededor de su cabeza y terminó en lo profundo del núcleo de la tierra.

“Fue muy divertido, el primer juego de la NBA, el primero de muchos con suerte”, sonrió después del juego. “Me alegra tener esa en mi haber”.

No se supone que sea tan fácil hacer la transición de la universidad a los profesionales, y no lo será, pero esta noche, Williamson dirigió la cancha como si todavía estuviera usando una camiseta de Duke en Cameron Indoor.

En un juego con la defensa de matador de un Juego de Estrellas – el puntaje fue de 110-87, Pelicans, al final del tercer cuarto, terminando en 133-109 – Williamson, sin embargo, se abrió paso en la conversación de la NBA, ahora y por El futuro previsible. Terminó con 16 puntos en 6 de 13 tiros, con siete rebotes, tres asistencias y tres robos … más un puñado de volcadas que dominarán Twitter durante las próximas 12 horas.

Esos mates, hombre … serán algo para ver este año. Williamson siguió ese molino de viento temprano con un atasco de bomba desde el corazón de la pintura, y luego un derribo de piernas rígidas a mitad del segundo cuarto. Y cada vez, la multitud de la ciudad respondió con un “¡OHHHHHHH!” Como si hubieran recibido una patada en un mal lugar. Es el movimiento de Zion, pero es uno en el que sabe que no puede confiar por sí solo.

“No creo que solo el hundimiento me hubiera traído aquí”, dijo. “Tenía que ser un buen jugador de baloncesto. Pero me alegra tener la oportunidad de mostrar mis habilidades”.