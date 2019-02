SANTO DOMINGO.- Un senador y dos diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Revolucionario Dominicano (PRD) favorecieron hoy que el voto preferencial consensuado para las primarias de los partidos también sea implementado en las elecciones para que cada senador tenga que buscar su propio voto.

El senador Santiago Zorrilla, representante del PRM por la provincia de El Seibo, y Alfredo Pacheco, del Distrito Nacional, así como Radhamés González, del PRD por la provincia de Santo Domingo, coinciden en que el voto preferencial en los niveles congresuales y municipales para las elecciones del 2020 fortalecerá el sistema democrático.

“Hace años que los senadores y diputados debieron ir separados y que cada uno buscara sus propios votos, no es posible que a esta altura un diputado arrastre al senador, a mí me parece que el voto preferencial no solo debe implementarse para la escogencia de los candidatos de los partidos, sino también para la contienda del año que viene”, consideró Zorrilla.

Agregó que “el voto preferencial fortalece el sistema democrático en la República Dominicana”.

Opinó al mismo tiempo que la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos que realizarán primarias han dado un paso de avance al escoger el voto electrónico para elegir sus candidatos.

Mientras que González, del PRD, dijo que lo lamentable en el voto de arrastre es que muchos candidatos a senadores “se cargan un diputado y hacen todo lo posible para que los otros pierdan”.

“Creo que lo más razonable es que cada senador y cada diputado sea electo directamente por el votante, pero el gran logro será que esto que se ha aprobado para las primarias, dependiendo de su éxito, también se implemento en las venideras elecciones generales”, sostuvo.

Agregó que “lo que yo digo es que si esto se implementa es resulta exitoso ahora, se puede implementar en las elecciones del 2020”.

En tanto que Pacheco es de opinión que no solo los senadores y diputados, también los regidores, los directores de distritos, juntas de distrito y los vocales deben ser electos directamente por la gente.

Para el expresidente de la Cámara de Diputados, el hecho de que un diputado arrastre a un senador en una boleta no es sano para el sistema democrático.

“Pero lo mismo te digo para los ayuntamientos de los municipios, distritos municipales y las juntas de distritos, creo que se debe llegar a que todos sean electos directamente por la gente. Por ejemplo un regidor es un representante de un sector y como tal debe ser escogido por sus vecinos como representante y esto al mismo tiempo pondrá de manifiesto el liderazgo de cada quien”, consideró.

Añadió que “pienso que la democracia saldrá ganando si la gente tiene la oportunidad directamente sus representantes, creo que llegó la hora de que cada aspirante se rasque con sus propias uñas”.

Ayer la Junta Central Electoral informó que había consensuado con técnicos de los cinco partidos que realizarán primarias, que los sufragios sean mediante el voto electrónico.

Igualmente se decidió que voto fuera preferencial.

Todavía queda pendiente decidir si se realizarán elecciones primarias en el exterior, posibilidad a la que se opone la JCE.

Un Apunte

Decisiones

Otros puntos ratificados en la reunión con los representantes de los partidos fueron las elecciones presidenciales y congresuales para el 17 de mayo y en caso de que sea necesaria una segunda vuelta sería realizada el 28 de junio.