Reconocen a líderes y estudiantes en Mes Herencia Dominicana

NUEVA YORK.- La Universidad de Hostos en El Bronx celebró recientemente su anual ceremonia dentro del marco del Mes de la Herencia Dominicana en esta ciudad reconociendo a líderes del país caribeño y a estudiantes meritorios por excelencia académica en el recinto universitario.

Ana García Reyes, decana de relaciones comunitarias de Hostos y organizadora del evento, dio la bienvenida a cerca de un centenar de dominicanos, dentro del marco de la celebración de la Herencia y la conmemoración de los 179 años de independencia de la República Dominicana.

Por su parte, la rectora del alto centro de estudio, doctora Daisy Cocco De Filippis, recibió a los invitados recordándoles la gesta de Juan Pablo Duarte, conocido como el padre intelectual y militar del movimiento de la Independencia Nacional.

Cocco De Filippis también compartió un poema donde Duarte celebra la mezcla racial que define la identidad dominicana, a lo que el público respondió con una ovación.

Entre los momentos más significativos de la ceremonia, se resaltó la entrega de una proclama presentada por Sophia Zayas, directora de Asuntos Latinos de la oficina de la gobernadora del estado de NY, Kathy Hochul, por conmemoración de la ocasión.

Los líderes homenajeados fueron Eddie Silverio, director de Alianza Dominicana, Inc.; los esposos, doctora María Molina y Julio Sánchez, de First Step Pediatrics; doctora Denise Núñez, de la Fundación Niño de la Caridad; Juan Ignacio Rosa, director nacional de asuntos cívicos de la National Association of Latino Elected & Appointed Officials (NALEO); y Nurys De Oleo, empleada de la concejal Carmen de la Rosa.

Los estudiantes Kimberly Bell, Elizabeth Soto, Kacey Witter, Narell Vásquez, Nataliya Dixon y Rossy Acosta, recibieron la beca Profesor Juan Bosch /First Steps Pediatrics por sus logros académicos.

Cada uno de los condecorados recibió una placa conmemorativa junto a un obsequio especial.

Todos fueron presentados por el vicepresidente ejecutivo del Fund for the City of NY, Aldrin Bonilla; el coordinador de la Leadership Academy de Hostos, Jason Libfeld; el director del Health & Wellness Center, Fabián Wander; y la empresaria Cira Ángeles.

Luego del acto los presentes se deleitaron con una presentación cultural y bailes folclóricos dominicanos, bajo la conducción de Ramona Torres y Ricardo Abreu, en el Longwood Art Gallery de la Universidad, ubicado en el 450 de Grand Concourse-Bronx