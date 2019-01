DUARTE.-Los ministros de Educación, Andrés Navarro y de Defensa, teniente general Rubén Dario Paulino Sem encabezaron este sábado en representación del presidente Danilo Medina, los actos oficiales aquí, al conmemorarse el 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte que iniciaron con el izamiento a la bandera acompañado de cuatro pelotones militares y de la Policía Nacional, ofrenda floral, Te Deum y un desfile cívico-militar.

Previo a la ofrenda floral en el parque Duarte, en sendos discursos ofrecidos por el gobernador provincial, Juan Antigua Javier y el alcalde municipal, Antonio Díaz Paulino (Alex) ambos llamaron a fortalecer el legado del padre de la Patria.

Antigua Javier, llamó a estar pendientes a cualquier ”atrevimiento” ajeno a la República Dominicana que mancille la soberanía nacional, por lo que exhortó a defenderla.

Citando a Duarte el representante del Poder Ejecutivo añadió “dijo Duarte estamos convencidos de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible, somos y seremos dos pueblos diferentes”.

Apuntó, que el padre de la Padre de la Patria a pesar del destierro fue siempre leal a sus convicciones de soberanía a esta parte de la isla.

De su lado, el alcalde Díaz Paulino, apeló a que la agenda nacional sea de prioridades, no de mezquindades, de entrega por la Patria, no por egoísmo y pequeñeces. Recomendó trabajar en una agenda común para unificar criterios y convicciones en favor del país.

“Para que no tengamos que volver a reconquistar lo que este hombre en tiempos tan difíciles pudo lograr la Independencia Nacional”, precisó.

Luego en la catedral Santa Ana, monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis San Francisco de Macoris, acompañado el obispo emérito de allí, monseñor Jesús María de Jesús Moya, presidió un Te Deum, en honor a Duarte, donde criticó que muchos políticos no tienen vocación para servirle al país, como lo hizo el fundador de la nación dominicana, ya sea porque no tengan preparación para desempeñar esos puestos, o porque no piensa en el bien común.

El prelado señaló que a la patria se debe servir con amor al mejoramiento de la sociedad, sin improvisación.

”Estamos hablando de Duarte que nos debe servir de referencia para todos aquellos que participan o quieran participar de en la política”, añadió el religioso.

Los actos culminaron con un desfile cívico militar que inició a las 9:45 de la mañana, que estuvo encabezado por el teniente general Rubén Paulino Sem, ministro de Defensa, acompañado del ministro de Cultura, Eduardo Selman, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer y la autoridades civiles y militares de la provincia.

Por la avenida 27 de Febrero de San Francisco de Macoris, desfilaron miembros de los cuerpos élites de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea de la República, Policía Nacional, luego que el general de brigada, Ramón Enrique Jiménez Peña, comandante de la brigada para desfiles pidiera la autorización a Paulino Sem.

También los aviones Super Tucanos, participaron del evento al sobrevolar dicha avenida, que estuvo repleta de ciudadanos desde tempranas horas.

Alrededor de las 10:45 concluyó la actividad, luego que desfilaran estudiantes, profesores de los distintos liceos, colegios, escuelas e instituciones publicas y privadas de la provincia, así como una delegación de los recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Católica Nordestana (UCNE).