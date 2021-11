Regla del BD Universal nuevamente sobre la mesa

ATLANTA – Es posible, aunque no seguro, que el Juego 5 de esta Serie Mundial en Truist Park el domingo por la noche haya sido el último juego en la historia de las Grandes Ligas con el lugar del lanzador en el orden de bateo.

Y los Bravos y los Astros seguramente trataron de aprovecharlo al máximo.

Vimos a cinco lanzadores hacer una aparición en el plato en la victoria de los Astros por 9-5 que forzó un Juego 6. Eso empató un récord para la mayoría de los lanzadores al bate en un juego de Serie Mundial, una marca alcanzada solo seis veces antes, la más reciente en Juego 4 de la Serie de 1993 entre los Azulejos y los Filis.

Vimos un potencial miembro del Salón de la Fama en Zack Greinke, quien ya había disparado un sencillo en el Juego 4 el sábado por la noche, convocado como bateador emergente en la cuarta entrada del Juego 5… ¡y en realidad logró un hit sencillo! Fue el primer lanzador emergente en un juego de Serie Mundial en 98 años.

También vimos a dos relevistas: A.J. Minter y Kendall Graveman: hacen salidas lo suficientemente largas como para conseguir un turno al bate. Quizás apropiadamente, dado el historial de desempeño en el plato del lanzador, Minter hizo un toque al receptor y Graveman se ponchó mirando.

La mayoría de lanzadores al bate en un juego de Serie Mundial

Astros del J5 de 2021 en Bravos: 5

Azulejos del J4 de 1993 en los Filis: 5

Medias Rojas del J3 de 1975 en los Rojos: 5

Tigres del J6 de 1945 en los Cachorros: 5

Yankees del J4 de 1941 en los Dodgers: 5

Yankees del J4 de 1939 en los Rojos: 5

Yankees del J4 de 1932 en los Cachorros: 5

Entonces, con la Serie regresando a las reglas de la Liga Americana en el Juego 6, ¿fue ese el final de los lanzadores – o, al menos, de los lanzadores que no se llaman Shohei Ohtani – bateando?

Lo averiguaremos este invierno.

Major League Baseball bailó con la regla de bateador designado universal como una cuestión de protocolo pandémico durante una temporada solo en 2020.

Ahora, con el actual Acuerdo de Negociación Colectiva que expira el 1 de diciembre, existe una especulación desenfrenada de que la regla universal de BD se negociará nuevamente para 2022 y más allá. O quizás se llegaría a un compromiso con la llamada «regla del doble gancho», que obligaría a un equipo a perder su bateador designado una vez que el lanzador abridor abandone el juego, enfatizando así la importancia de la distancia de los abridores. MLB experimentó con el doble gancho en la Liga Atlántica Independiente este año.

“Se puede argumentar que preserva lo mejor de [las reglas de la Liga Americana y la Liga Nacional]”, dijo el ex gerente general de los Cachorros y Medias Rojas Theo Epstein, quien ahora trabaja para MLB como consultor sobre posibles cambios en las reglas.

Naturalmente, la posibilidad del BD universal conduce a algunas opiniones.

La gente ha estado discutiendo sobre el BD desde que existe el puesto, que es casi medio siglo en este momento (fue adoptado para la temporada de 1973). Un lado favorece la ofensiva adicional, el otro la estrategia agregada. Un lado se ha cansado desde hace mucho tiempo de ver a los lanzadores actuar débilmente en el plato, el otro cree que los peloteros «reales» deberían poder hacer más que simplemente batear.

Hemos escuchado ambos lados de la discusión durante esta Serie Mundial.

El mánager de los Bravos, Brian Snitker, y el mánager de los Astros, Dusty Baker, no solo están en cuevas opuestas, sino en lados opuestos de la discusión de los bateadores designados, a pesar de que ambos provienen de la llamada «vieja escuela» del béisbol.

“Antes de experimentar [el bateador designado en la Liga Nacional] el año pasado, era como la vieja guardia; Yo no estaba a favor”, dijo Snitker. “Estoy a favor ahora. Porque veo, por cada Max Fried, Adam Wainwright y Madison Bumgarner, hay 15 tipos que no pueden batear. No crecen bateando».

Baker ve las cosas de manera diferente.

«Estoy a favor de dejarlo como está», dijo Baker. “Dejemos que el bateador designado permanezca en la Liga Americana y en la Liga Nacional juegue el estilo de la Liga Nacional, porque ambos son interesantes. … La razón por la que no estoy para el bateador designado en ambas ligas es porque el bateador designado está lastimando un poco a algunos de los chicos que vienen y que no quieren jugar una posición que solo quieren ser designado en 12 o 13 o 14 [años]. … Hay más en el juego que simplemente batear si vas a ser un jugador de béisbol».

La adopción de la regla de bateador designado en muchos niveles de aficionados, y en la mayoría de los niveles de las ligas menores, ha hecho que la ofensiva sea una ocurrencia tardía para los jugadores que se están desarrollando como lanzadores. Algunos llegan a las grandes ligas y se ven obligados a batear por primera vez desde el bachillerato, y va precisamente como se esperaba. Desde 2000-09, los lanzadores tenían una línea de barra de .143/.177/.184. En 2021, después de un año de oxidación, los lanzadores tuvieron su peor desempeño hasta el momento: una línea de .110/.150/.142.

Si bien los lanzadores nos han brindado algunos momentos entretenidos en el plato (ninguno más imborrable que el único jonrón de su carrera de Bartolo Colón en 2016), el lugar del lanzador en el orden de bateo se reserva mucho más comúnmente para ponches y rodados, y a menudo está precedido por bases por bolas intencionales a, ya sabes, bateadores reales.

Si el cambio se lleva a cabo, tendremos nuevas trivialidades para los libros.

El lanzador derecho de los Yankees, Larry Gowell, ya tiene la distinción de ser el último lanzador de la Liga Americana en registrar un hit en temporada regular antes de la llegada del bateador designado, tras haber conseguido un doble el 4 de octubre de 1972.

Logan Webb de los Gigantes podría haberse dado esa distinción en la Liga Nacional con una explosión, un jonrón para coronar un día de dos hits, en la final de la temporada regular de este año el 3 de octubre. Y el sencillo en la tercera entrada de Zack Greinke como emergente en el Juego 5 podría caer como el último hit del lanzador en general antes de la llegada a tiempo completo del bateador designado universal.

Si ocurre el bateador designado universal, el mercado de jugadores exclusivos de bateador designado como Nelson Cruz y otros seguramente se beneficiaría de que 15 equipos de la Liga Nacional tengan un nuevo lugar en la alineación para jugar. Si bien nada es definitivo, los ejecutivos de la Liga Nacional están entrando este invierno preparándose para el impacto potencial que tendría el bateador designado universal en sus listas.

Los defensores de del BD universal no deberían exclamar todavía. Pero si el Juego 5 fue el final del lugar del lanzador en la alineación, bueno, al menos un récord de cinco lanzadores consiguió un último truco.