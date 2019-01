Tyler Alexander irá por ampliar su cadena de ceros en el todos contra todos; Estrellas van por el empate en la segunda posición

En los predios azules todavía no han tocado el botón del pánico, pero si los anaranjados de La Romana mantienen el pie sobre el acelerador es probable que esta misma noche el color rojo se encienda en las oficinas del lado izquierdo del Coloso del Ensanche La Fe.

Toros y Tigres reanudan las acciones en el Francisco Micheli, un desafío entre el primero y el último del todos contra todos. Los bovinos tratarán de extender a cuatro su racha ganadora y seguir ocupando el asiento del conductor en tránsito hacia el baile final, mientras que los félidos buscarán detener en tres su cadena perdedora.

La exitosa dupla de Arturo de Freites (mánager) y Phil Regan (coach de pitcheo) llevará al montículo a Paolo Espino, quien no concedió carrera, sólo permitió un incogible en seis innings y ganó en su única presentación, mientras que David Hurlbut con 3.2 episodios en blanco en labor de relevo tratará de contener la hemorragia de los dirigidos por Robbie Hammock.

En la capital, Estrellas Orientales, que cargan con el fajo de ser señalados como uno de los favoritos para disputar la final en este certamen, se batirán con los Leones del Escogido, ocupantes del segundo peldaño y en batalla por sumar su sexta aparición de la década en la fase suprema del campeonato.

Tyler Alexander, as entre los ases, estará en la colina central por los melenudos con un impresionante dossier que arrastra desde la serie regular cuando fue uno de los mejores del circuito.

El veteranísimo Evan Maclane será la contraparte de Alexander en un parque en el que disfruta tirar sus serpentinas casi siempre por debajo de las 90 millas.

El todos contra todos todavía no llega al ecuador, pero en cada fecha la ruta se acorta y a los que viajan con poco combustible les será difícil llegar a la meta.

¿Qué resultados dejará la octava etapa?

DATOS.- Tyler Alexander regresa al montículo esta noche en la ocasión contra las Estrellas Orientales luego de dejar en blanco a los Toros del Este en sus dos aperturas anteriores. Uno de los caballos de la Lidom en la pasada serie regular, el zurdo ha sido el mejor lanzador hasta ahora en la semifinal, ligeramente por encima de Yunesky Maya. Alexander tiene 13.0 IP, 5 H, 0 C, 1 BB, 7 K en dos salidas y el cubano registra 12.0 IP, 5 H, 0 C, 2 BB, 7 K en dos encuentros, que incluye un relevo de cinco episodios. Maya siempre ha sido un gran competidor…Los lanzadores de los melenudos han sido los más sobresalientes ya recorrido un 38. 8 por ciento del RR. Exhiben 66.0 IP, 44 H, 18 C, 13 CL, 18 BB, 59 K, 1.77 PCL, 0.94 WHIP…Ryan Court batea .208 (24-5), pero tiene su OBP en .441, pues ha recibido nueve pasaportes gratis y un pelotazo en siete choques. Court es una máquina de embasarse que en la serie regular tuvo AVE .372 y OBP .468…Tommy Pham formó parte de un grupo de jugadores de los Leones del Escogido que cumplieron el contrato y se marcharon. Pham Jugó duro y con entusiasmo, pero apenas conectó para .154 (26-4)…Franchy Cordero, héroe del triunfo escarlata sobre los Tigres del Licey con cuatro hits el sábado pasado, tiene 11 K en 25 VB…Rubén Sosa (24-8), Jordany Valdespín (21-7) y Cristhian Adames (24-8) batean 333. Los dos primeros integran la punta en la alineación de los Toros, conjunto que tiene ocho jugadores diferentes por lo menos con una base robada en los primeros siete desafíos. Sosa, Valdespín, Adames, Hunter Pence, Francisco Peña, Teoscar Hernández, Alexi Casilla y Ronny Rodríguez han logrado estafas…Peña batea 429 (7-4) en dos partidos frente a los azules de 15-2 (.133) contra los demás equipos…La defensa de Abiatal Avelino ha dejado que desear. En dos reveses de los paquidermos ha fallado en atrapar misiles conectados hacia sus predios, pero completamente de frente. Perdió un rodado de Hanley Ramírez con corredores en tercera y segunda y otro de Pence que hubiese podido ser DP con hombres en primera y tercera. Avelino batea .207 (29-6) con 6 K y no se ha embasado por bolas, tampoco tiene robos de bases. Hasta ahora el primer pick del draft de nativos de equipos eliminados ha sido un fiasco…Junior Lake, candidato al JMV, batea de 26-4 (.154). Ah, la pelota…Fernando Tatis III ha sido el mejor jugador de los verdes y del todos contra todos con .308 (26-8) con 5 CA y 6CE…Las Estrellas anunciaron la contratación de los venezolanos Héctor Sánchez (.257-.335.352) y Héctor Giménez (.257-.295-.342), ambos se desempeñan en la receptoría y otras posiciones… La tropa roja anunció a los pitchers Marco Carrillo (5-4, 3.08 con Navojoa), Josh Outman, el OF Chris Roberson y el 1B Damek Tomscha…El conocido Roberson bateó .260 (146-38) con Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico. Él siempre encuentra un equipo en la Lidom, donde incursiona en la postemporada…Los paquidermos anunciaron que Miguel Sanó estará en su roster en este tramo…Licey ha sido una maquinaria de ponches en los primeros siete encuentros con 69 K y sólo 24 BB…Sergio Alcántara 10 K en 16 VB y batea .118 (17-2), Hanley Ramírez 9 en 18 con promedio de .167 (18-3), Danny Santana 7 en 19 con average de .211 (19-4) y Juan Francisco 10 en 25 con promedio de .200 (25-5)…Hanley tuvo el día libre el domingo pasado. Un día libre en un calendario en el que se efectuaron siete partidos en 11 días entre el 20/12 y el 30/12…Los tiradores Michel Devine (2-1, 2.18 con Hermosillo), David Reyes y Javier Solano (3-5, 3.42 con Mexicali) son las nuevas importaciones de los azules. Reyes tuvo 1-7, pero 3.25 con Culiacán y ponchó 67 en 69.1 entradas.