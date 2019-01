Leones, Estrellas y Toros en lucha por dos puestos

Los tres equipos están empatados cuando sólo restan seis juegos en el calendario; directiva azul hace trámites para entierro de Licey

La ausencia competitiva de los Tigres de Licey en el todos contra todos no ha sido obstáculo para que el mismo sea una contienda cerrada, una lucha sin cuartel entre tres colectivos que se disputan el pase a la serie final.

Con apenas un 33 por ciento por jugar, Toros, Estrellas y Escogido están empatados con 7-5 en un certamen en el que se necesitará del calendario completo para definir los que este año serán los invitados al último baile.

Existe la posibilidad que los tres conjuntos queden igualados y se necesita una fórmula de desempate jamás utilizada en esta instancia. También, como ha ocurrido en cinco de nueve temporadas en este decenio, dos novenas podrían terminar parejas después de los 18 partidos.

Ayer, los Leones dejaron en el terreno a los Tigres 3-2 por segunda vez en una semana en un duelo de pitcheo que resultó del gusto de los pocos parroquianos que presenciaron el desafío en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, una de las más pobres asistencias históricas para choques dominicales entre los eternos rivales en esta fase.

Licey cayó a 3-9 y se mantiene vivo, pero con respiración artificial.

Ryan Court disparó un batazo entre los jardines izquierdo y central que no pudo ser cortado por el guardabosque Emilio Bonifacio y eso permitió entrar a Luis Valenzuela con la vuelta que dejó a los azules tendidos y listos para la sepultura con récord de 3-9.

En el Francisco Micheli, los verdes se sublevaron temprano contra el iniciador de los Toros, José De Paula y tomaron una ventaja de 3-0 en los dos primeros capítulos, una diferencia que no pudo ser borrada por los dueños de la casa, en el revés 3-7.

Los veloces José Sirí y Junior Lake se fueron profundo, máximo aporte en una ofensiva de 11 hits de los verdes que necesitaron el uso de seis lanzadores para contener a los anaranjados de La Romana.

Fue el segundo triunfo consecutivo de las Estrellas sobre sus rivales de la región, que le habían vencido con facilidad en la semifinal.

DATOS.- Junior Lake disparó jonrón, doble y sencillo ayer en su mejor juego en el todos contra todos. Para las Estrellas es importante que su gran cañón pueda producir en la recta final. Él fue contendor por el JMV, pero en la semifinal estaba quedando a deber…Fernando Tatis Jr. se fue en blanco. Eso es noticia…Los importados Héctor Giménez, de 18-7 (.389); Yasmany Tomás, de 17-5 (.294); Héctor Sánchez, de 14-6 (.429) han sido productivos desde que se integraron a los verdes. Buenos movimientos del gerente general José Manuel Mallén Calac…Muy pobre la apertura de José De Paula, quien apenas duró 1.2 entradas, permitió cuatro hits y tres carreras frente a los paquidermos…Los cuatro primeros bateadores en la alineación de los Toros se fueron de 16-0 en el revés ante las Estrellas: Rubén Sosa (4-0), Jordany Valdespín (3-0), Hunter Pence (5-0) y Teoscar Hernández (4-0). Éste último batea .128 (39-5), muy alejado de lo que debe ser su producción en este circuito…Que mal ha estado Franchy Cordero con su average de .200 (45-9), 20 K y apenas una transferencia. Cordero ha dejado muchos corredores en circulación…Los Leones hicieron un reconocimiento a José -Makey- Moreno, David Ortiz y Neifi Pérez, a quienes instalaron en la Galeria de la Fama. Moreno ha sido de los mejores jugadores que ha vestido el uniforme rojo con números vitalicios sólo superados por los hermanos Alou. David y Neifi fueron buenos jugadores con el Escogido, aunque en la justa local no pudieron conquistar una corona, pues accionaron en el período de sequía entre 1992 y 2010, pero ambos tuvieron roles estelares en Series del Caribe contribuyendo en los títulos conquistados por conjuntos dominicanos. Pérez obtuvo dos premios de JMV en los clásicos caribeños de 1998 y 1999 con Águilas Cibaeñas y Tigres de Licey. David fue un estelar en 1999 y 2004, años que terminaron en corona para los azules…Marco Carrillo, como todos los abridores de los melenudos, estuvo muy bien con 5.2 episodios en blanco. Había un grupo de fans del azteca con la bandera de México detrás del dugout rojo…Tanto Estrellas como Toros tienen marca de 4-2 como locales con tres partidos pendientes en sus respectivas casas. Los clubes de la región este han sido los más dominantes como home club en esta campaña…Los seleccionados en el sorteo Danny Santana (.324) y Moisés Sierra (.308) han sido de los pocos que han bateado con Licey, que ha tenido en el veterano Erick Aybar (.357), líder de bateo en el RR, a su figura más estable…Hanley Ramírez no estuvo con los Tigres ayer. Hubo quienes apostaron que no terminaría con el club. El agente libre de MLB tiene registro de .111 (27-3), 1 BB y 10 K, clara demostración de que no le lanzaron por los alrededores…Esta tarde a las 5:00 en el Palco de Prensa del Estadio Quisqueya Juan Marichal, la Lidom y la firma patrocinadora del torneo pondrá en manos los galardones a los líderes de los diferentes encasillados de la ofensiva y el pitcheo en la serie regular. También se hará entrega de la Copa que se disputa en el certamen…El veterano actor Jeff Bridges (Temple de acero, El gran Lebowski, Loco Corazón, Seabiscuit) fue galardonado con el premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro, una especie de Salón de la Fama que concede la prensa extranjera de Hollywood a los grandes del cine por la trayectoria…Lamentamos por aquí el fallecimiento ayer de José Manuel –El Gallego- Fernández, un militar que fue de los hombres de confianza de los hermanos Fidel y Raúl Castro; vicepresidente del Consejo de Ministros y, más importante para los deportistas, presidente del Comité Olímpico Cubano. Junto a varios colegas tuvimos la oportunidad de conversar con esa leyenda tanto aquí como en Cuba. Ese hombre afable fue clave en triunfos de la revolución cubana y en los éxitos internacionales de las delegaciones de su país. Respeto a ese inmortal.